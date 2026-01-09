Unicaja reordena su negocio retail para impulsar el valor en la banca minorista.

Unicaja no descansa. Después de ganar en los nueve primeros meses del ejercicio pasado 503 millones de euros, un 11,5% más que en el mismo periodo del año anterior, la entidad malagueña anunció que avanza en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2027 con una reorganización de su negocio retail que refuerza la especialización y la innovación, consolidando además su posicionamiento en segmentos clave.

La entidad que lidera Isidro Rubiales Gil, desde el despacho destinado al consejero delegado, explicó que se trata de una iniciativa que responde al objetivo de diversificar ingresos y fortalecer áreas con alto potencial y rentabilidad, en línea con la transformación que la entidad viene desarrollando para mejorar la experiencia del cliente y su vinculación.

Este movimiento responde a la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2027.

En concreto, la nueva estructura del banco divide la anterior dirección de Clientes y Estrategia Comercial en tres nuevas áreas especializadas por segmentos dentro del negocio retail, con dependencia directa del director general de Negocio Minorista, Luis Colorado.

Así, se crean las direcciones de Pymes, Negocios y Productos de Empresa, centrada en el diseño de soluciones integrales y omnicanal para empresas y negocios. De esta manera, el nuevo organigrama de estas áreas de negocios lo conforma Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión, enfocada en clientes de alto patrimonio, con mayor especialización y una oferta innovadora y sostenible, y Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail, “que refuerza la propuesta para particulares, situando al cliente en el centro”.

Fichajes

Para liderar estas áreas se incorporan dos profesionales de referencia: en la dirección de Pymes, Negocios y Productos de Empresa, Santiago Casanova, con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica y desarrollo de negocio, liderando proyectos de transformación digital y crecimiento en sectores como el financiero o el tecnológico. Casanova viene de la consultora Bain&Company. Con anterioridad trabajó en HP, IBM y PwC.

En el caso de Banca Privada, Banca Personal y Productos de Inversión se contrató a Ramón Senosiaín, procedente de UBS y con una sólida trayectoria de más de 25 años de experiencia en consultoría de inversiones, diseño de productos financieros y dirección estratégica.

Asimismo, dentro del ámbito de Banca Privada, se crea una unidad específica de Planificación Financiera y Patrimonial, dirigida por Miguel Solbes.

El otro nombre de peso que liderará esta nueva etapa de la entidad andaluza es el de Gustavo Peralta, anterior responsable de Clientes y Estrategia Comercial. Peralta tendrá bajo su responsabilidad la dirección de Particulares, Seguros, Pagos y Productos Retail.

Conviene destacar, además, que esta apuesta por la especialización se apalanca sobre otras tres direcciones ya existentes dentro de la dirección general de Negocio Minorista y que garantizan la integración en la estrategia de la ejecución comercial, la transformación digital y el uso avanzado de datos: Red Comercial, liderada por Agustín Sánchez; Banca Digital y Remota, por Joaquín Sevilla, e Inteligencia de Negocio y CRM, bajo la dirección de Eva González.

Mejora del modelo

El director general de Negocio Minorista señaló que “esta reorganización nos permite avanzar hacia un modelo más ágil y especializado, que responde mejor a las necesidades de nuestros clientes, en línea con nuestros objetivos estratégicos”.

Así, Colorado subrayó que la nueva organización “reafirma el compromiso de Unicaja con la excelencia comercial y la cercanía al cliente para posicionarnos como banco de referencia”.

Lo cierto es que con esta nueva estructura, Unicaja persigue consolidar su posicionamiento en el negocio retail mediante una propuesta integral que combina especialización, innovación y digitalización, reforzando su capacidad para generar valor y mejorar la vinculación con el cliente.

Unicaja firma un acuerdo con Avalmadrid por 25 millones de euros

Ambas entidades suscribieron un convenio de colaboración para movilizar hasta 25 millones de euros destinados a facilitar el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos de la Comunidad de Madrid. Este acuerdo permite a las empresas acogerse a una línea de crédito con condiciones ventajosas respaldadas por el aval solidario del 100% proporcionado por Avalmadrid, una de las principales SGR de la región.

Malagueños y madrileños explicaron que la iniciativa busca atender las necesidades financieras de inversión y circulante de los negocios, ofreciendo préstamos y soluciones de leasing mobiliario.

Asimismo, la financiación se podrá utilizar tanto para inversiones productivas como adquisición de maquinaria o expansión de operaciones, así como para reforzar la liquidez operativa en el día a día de las empresas.

En cuanto a los plazos de amortización, los préstamos podrán extenderse hasta 15 años, mientras que las operaciones de leasing mobiliario podrán alcanza hasta ocho años, proporcionando a los beneficiarios flexibilidad para planifica sus inversiones a medio y largo plazo. Por otra parte, el convenio excluye comisiones de estudio y cancelación, eliminando costes adicionales que suelen ser barreras para muchas pymes y autónomos.

Este marco de colaboración estará vigente inicialmente por un año, si bien podrá ser prorrogado anualmente mediante adendas al convenio, siempre con el objetivo de mantener y adaptar la financiación a las necesidades del tejido empresarial madrileño. Podrán beneficiarse de esta línea todas las pymes y los autónomos que formen parte del colectivo de Avalmadrid, ampliando así el alcance de la iniciativa a un amplio espectro de sectores económicos.