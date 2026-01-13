BBVA deja atrás la OPA fallida y prevé generar 49.000 millones de capital hasta 2028

En una jornada en la que la banca acapara las subidas en el Ibex 35, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, utilizó una entrevista corporativa para hacer balance de 2025, que definió como “un año magnífico” y avanzó las perspectivas para 2026.

El banquero, que da síntomas de haber dejado atrás el fracaso de la OPA sobre Banco Sabadell, subrayó que, entre 2025 y 2028, BBVA prevé “generar 49.000 millones de euros de capital de máxima calidad”, que se destinarán a financiar el crecimiento orgánico (13.000 millones) y a remunerar al accionista con otros 36.000 millones.

El anuncio lo formuló el presidente de la entidad, Carlos Torres Vila en una entrevista corporativa en la que hace el balance de 2025.

Torres Vila destacó el crecimiento de la actividad en los nueve primeros meses del año, cercano al 8% en España, “el mayor desde hace casi dos décadas” , y en el entorno del 10% en México. Puso, además, de relieve el comportamiento de la rentabilidad, que volvió a situarse cerca del 20%, así como la creación de valor para el accionista, “que alcanzaron niveles destacados”.

Este desempeño, siguió, se reflejó en la cotización de la acción, que más que se duplicó en el año “y que supuso un retorno total para nuestros accionistas del 124%, incluyendo dividendo”. En este sentido, el presidente subrayó que la capitalización bursátil alcanzó un récord histórico de 115.000 millones de euros.

El banquero vasco anticipó un ciclo de crecimiento para BBVA en todos sus mercados, a pesar de la incertidumbre en el entorno macroeconómico y geopolítico. En concreto, de cara a 2026, sostuvo que BBVA prevé en España un crecimiento superior a la de sus competidores, especialmente en los segmentos más rentables de consumo y empresas. Repasando el mapa, detalló que en Europa la apuesta digital en Italia y Alemania continuará ganando tracción. En México, el crédito seguirá creciendo por encima del PIB, impulsado por la fortaleza estructural del país y su bajo nivel de bancarización.

También espera avances en Turquía, donde la progresiva normalización macroeconómica permitirá una mayor contribución a los resultados del grupo; y en cuanto a América del Sur, afirmó que se trata de una región con buenas perspectivas de crecimiento del sector bancario.

Palancas de crecimiento

Torres Vila identificó principalmente dos grandes palancas de crecimiento: la financiación sostenible y el segmento de empresas. “El ciclo de inversión en sostenibilidad es imparable”, subrayó, que cifró en 700.000 millones de euros el objetivo de canalización sostenible entre 2025 y 2029.

Asimismo, BBVA vaticina un fuerte impulso en su actividad con empresas, gracias a una oferta integral y asesoría especializada, con especial protagonismo, además, para la banca de inversión, “donde estamos creciendo mucho”, enfatizó el presidente de la entidad vasca.

Así las cosas, la creación de valor y de capital es otra de las prioridades de BBVA en su nuevo ciclo estratégico. Tal como se destacó, el banco prevé generar 49.000 millones de euros de capital de máxima calidad (CET1) entre 2025 y 2028, incluyendo el exceso de capital al inicio del período.

Vale recordar que de esa cifra, la entidad estima destinar 13.000 millones de euros a financiar el crecimiento orgánico en sus principales mercados y 36.000 millones a la remuneración al accionista. “Tenemos el firme compromiso de devolver a nuestros accionistas, de manera disciplinada, todo el capital excedentario por encima del 12%”, afirmó Torres Vila, quien añadió que el rango objetivo de capital de BBVA se sitúa entre el 11,5% y 12%.

En rigor, durante 2025, BBVA aceleró de manera notable la remuneración al accionista, incluyendo el pago de un dividendo a cuenta de 1800 millones de euros (32 céntimos por acción, el más alto de su historia), la ejecución de una recompra de acciones cercana a 1000 millones como parte de la remuneración ordinaria al accionista y la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones extraordinario de cerca de 4000 millones de euros, cuyo primer tramo de 1500 millones de euros se encuentra actualmente en ejecución.

La apuesta por la inteligencia artificial

En el ejercicio pasado, BBVA buscó tomar la iniciativa dentro del sector de la banca en el segmento de la inteligencia artificial (IA). La apuesta, como recordó Torres Vila, pasa por el despliegue de una hoja de ruta con ocho iniciativas estratégicas que conectan toda la organización.

BBVA deja atrás la OPA fallida y prevé generar 49.000 millones de capital hasta 2028

Para Torres Vila la principal de estas iniciativas es Blue, un asistente virtual personalizado disponible 24/7 para cada cliente. Le siguen en importancia el banquero IA, que apoyará la labor diaria de los gestores; soluciones de IA aplicadas a riesgos, procesos operativos y desarrollo de software; y Alter Ego, un asistente inteligente que acompañará a cada empleado en su trabajo.

Con todo, uno de los hitos más fuertes en este campo es el acuerdo firmado con Open AI. El presidente explicó que se trata de liberar tiempo para dedicarlo a lo más importante: “estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles un mejor servicio”.

En definitiva, de acuerdo a su principal ejecutivo, 2025 fue para BBVA el año que colocó a la entidad en su mejor momento. Con permiso, claro está, del varapalo que significó el estruendoso fracaso del intento de hacerse con Banco Sabadell.