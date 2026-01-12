Repsol planea triplicar su producción en Venezuela, bajo el paraguas protector de Trump.

Aunque con cierta cautela, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, expresó, durante el encuentro que reunió en la Casa Blanca a Donald Trump con los ejecutivos de las principales petroleras mundiales, la disposición de la multinacional española para aumentar sus inversiones en Venezuela y triplicar su producción en los próximos dos o tres años, siempre y cuando se den las “condiciones adecuadas”.

Imaz fue más allá cuando también resaltó el compromiso de Repsol con la estabilidad energética de Venezuela, señalando que la empresa, en asociación con Eni, contribuye a garantizar la mitad de la red eléctrica del país a través de la producción de gas. Además, y bajo la atenta mirada del presidente estadounidense – que instó a las petroleras invertir alrededor de 100.000 millones de dólares -, destacó la presencia y el apoyo técnico que la compañía brinda en Venezuela.

En concreto, el representante de Repsol tras reafirmar el compromiso de la compañía a la hora de invertir en Estados Unidos y agradecer al anfitrión que hay abierto “la puerta a una Venezuela mejor”, dijo que la empresa responderá invirtiendo con ahínco en el país sudamericano, “siguiendo su recomendación, si nos lo permite, por supuesto, y dentro del marco comercial y legal que permita este crecimiento”.

El mensaje que envió Imaz al sector petrolero, tanto de Estados Unidos como de la propia Venezuela, es que la compañía dará un giro de 180 grados en la estrategia seguida en los últimos tiempos en el país sudamericano, a la vez que relanzará inversiones en Venezuela dando de esa manera fin a años de no destinar un solo euro a la industria energética venezolana. En especial en infraestructuras.

Los detalles de este giro se conocerán el próximo 10 de marzo cuando Repsol celebre el Capital Markets Day en el que se espera actualice su plan estratégico 2024-2027 a la luz del nuevo escenario. Todo indica que la compañía que preside Antonio Brufau confirmará la intención de situar a Venezuela como una de sus prioridades estratégicas.

Para poner blanco sobre negro el drástico giro de rumbo que está a punto de tomar Repsol, sólo hay que recordar que el plan estratégico que ahora la petrolera quiere retocar no menciona llevar a cabo nuevas inversiones en upstream, a pesar de contar Venezuela con las mayores reservas en hidrocarburos del planeta, y de estar en ese territorio la segunda posición en el negocio de exploración y producción de Repsol, tanto en lo que hace a las reservas de hidrocarburos, como de producción de barriles, de crudo y de gas.

La posiciones de Repsol en Venezuela

Repsol produce 45.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, barriles que si se dan las condiciones adecuadas para la compañía podría multiplicarse en un breve periodo de tiempo. Por su parte, Trump no descarta ser socio de la petrolera española en el país caribeño.

También el mandatario republicano ofreció a las principales petroleras protección y seguridad del gobierno, al tiempo que les urgió a invertir en Venezuela. “Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, no lo necesitan, pero sí nuestra protección”, les anunció.

Con este manto protector y conocedores los principales players del mercado las dificultades que para los intereses de sus empresas pueden acarrear enojar a Trump, los españoles velan por proteger (y acrecentar) la exposición patrimonial de Repsol en Venezuela, que a junio de 2024, asciende a 330 millones de euros, incluyendo financiamiento a filiales venezolanas, inversiones en empresas locales y cuentas por cobrar con PDVSA.

Por otra parte, Venezuela representa el 15% de las reservas probadas totales de Repsol, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo. Otro dato: el 90% de las reservas son de gas.

Otro punto de enorme valor económico son las líneas de crédito que Repsol otorgó a PDVSA en 2016, por unos 1300 millones de euros. La ayuda de la firma española respondió a un doble objetivo. Por una parte, ayudar a la compañía estatal venezolana a que pudiera superar la falta de acceso a divisas; y, por otra, que Repsol pudiera repatriar ganancias, aunque fuera a través de pagos en petróleo y derivados.

Con todo, el golpe de gracia (o desgracia) llegó en marzo del año pasado cuando Estados Unidos decretó un embargo comercial contra Venezuela que bloqueó las limitadas exportaciones que hacía Repsol desde el país caribeño, las que le permitían reparar, al menos en parte, la deuda de PDVSA. Dinero que tras la encarcelación de Nicolás Maduro, Repsol renovó las esperanzas de recuperar.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el plan de Repsol de triplicar sus inversiones en Venezuela persigue, además, el plan de sacar acceder a Wall Street parte de su upstream, o incluso venderla a un tercero.

Repsol planea triplicar su producción en Venezuela, bajo el paraguas protector de Trump. (Fuente: Archivo).

“Volver a jugar fuerte”

Para Sergio Ávila, senior market analyst de IG, Repsol está diciendo al mercado que, si el marco regulatorio lo permite, está dispuesta a volver a jugar fuerte en Venezuela, incluso triplicando producción en los próximos años. “ Eso significa más barriles, más caja y más apalancamiento operativo si el entorno de precios del crudo acompaña. Pero también supone concentrar riesgo político y regulatorio en uno de los países más volátiles del mundo” , afirma el experto.

En Banco Sabadell hablan de una noticia “positiva” de confirmarse, ya que “permitiría incrementar la producción de Repsol en los próximos años”.

Los analistas de la entidad catalana recuerdan que la compañía comparte en Venezuela con PDVSA activos en Petroquiriquire, 40% Repsol y ENI; además de Cardón IV, donde la española controla el 50%.

“En un escenario normalizado, la generación de caja actual de Repsol en Venezuela es reducida actualmente. Un escenario como el planteado, de triplicar la producción, supondría incrementar la generación de caja operativa en Venezuela”, sostienen desde Banco Sabadell, y añaden que “probablemente, habrá que esperar hasta la próxima actualización del plan estratégico 2026-2028 de Repsol el próximo 10 marzo para conocer los detalles de la nueva hoja de ruta de la compañía en Venezuela”.

Por último, los analistas de Ibercaja Gestión tras destacar que dentro de las empresas de Ibex 35 la que mayor exposición tiene a Venezuela es Repsol, ya que las reservas de petróleo de la compañía en el país suponen un 15% de las reservas totales del grupo, “una transición exitosa en Venezuela podría actuar como catalizador positivo para la compañía”.