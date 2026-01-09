En esta noticia Nueva alianza

En mayo de 2025, Banco Santander y Erste Group Bank AG anunciaron la adquisición por parte de Erste de una participación del 49% en Santander Bank Polska y del 50% del negocio de gestión de activos de Santander en Polonia (TFI), por un importe total en efectivo de aproximadamente 7000 millones de euros .

Hoy, la entidad cántabra y Group Bank AG comunicaron el cierre de la operación, por la que el banco que preside Ana Botín se hará de una plusvalía neta aproximada de 1.900 millones de euros.

La operación, íntegramente en efectivo y a un precio de 584 zlotys por acción, valora el banco en 2,2 veces su valor contable tangible por acción del primer trimestre de 2025 y representa una prima del 7,5% respecto al precio de cierre de Santander Bank Polska del 2 de mayo de 2025, excluido el dividendo abonado en mayo de 2025.

La plusvalía neta aproximada de 1900 millones de euros que el negocio le genera a Banco Santander un incremento de su ratio de capital CET1 alrededor de 95 puntos básicos, equivalente aproximadamente a 6000 millones de euros.

El banco informó prevé destinar aproximadamente el 50% de los fondos obtenidos en esta operación a acelerar la ejecución de los programas extraordinarios de recompra de acciones, sujeto a las correspondientes aprobaciones regulatorias.

“Se espera que la operación en Polonia tenga un impacto positivo en el beneficio por acción en 2027–2028, a través de la reinversión del capital, y además refuerza la flexibilidad estratégica y financiera de Santander”, afirmó la entidad, para enseguida añadir que “respalda una asignación disciplinada de capital en todo el grupo y la creación de valor a largo plazo para clientes y accionistas”.

Asimismo, el aumento de esta flexibilidad también apoya la anunciada adquisición de TSB en Reino Unido, sujeta a las correspondientes autorizaciones regulatorias.

En concreto, con el cierre de la operación, Erste se convierte en el principal accionista de Santander Bank Polska, lo que marca una nueva etapa para la entidad, mientras tiene previsto cambiar el nombre y la marca de Santander Bank Polska a Erste Bank Polska en el segundo trimestre de 2026. En tanto, Banco Santander mantiene una participación del 9,7% en la entidad.

Por otra parte, Banco Santander pasó a ser el único propietario Santander Consumer Bank en Polonia tras adquirir el 60% restante que no poseía. Además de comprometerse a mantener una presencia a largo plazo en Polonia por medio de su negocio de financiación al consumo.

Nueva alianza

En paralelo, Santander y Erste establecieron una nueva alianza estratégica en Corporate & Investment Banking (CIB) para aprovechar las fortalezas, la presencia geográfica y las capacidades complementarias de ambos grupos.

La entidad española detalló que colaboración, que ya está en vigor, se basa en un modelo de derivación de clientes y de producto, a través del cual ambas entidades trabajarán para prestar un mejor servicio a clientes corporativos e institucionales que operan en sus respectivos mercados.

Así, Banco Santander facilitará a los clientes de Erste el acceso a sus plataformas globales de productos y a su red internacional en Reino Unido, Europa y América, mientras que Erste aportará su conocimiento de mercado y su cobertura en Europa Central y del Este.

En lo que respecta el ámbito de pagos, la cooperación incluirá una posible colaboración con PagoNxt, el negocio global de plataformas de pagos del Santander, centrada inicialmente en infraestructuras de pagos nativas en la nube en Polonia.