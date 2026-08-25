BBVA Banca Privada va a por los 200.000 clientes y busca amenazar el liderazgo de Banco Santander y CaixaBank. (Fuente: Shutterstock).

BBVA está decidido a afianzar su posición en el suculento negocio de banca privada. No se conforma con ser la tercera entidad en importancia en este segmento, por detrás de Banco Santander y CaixaBank. Así, la unidad de Banca Privada de BBVA en España, incluyendo BBVA Patrimonios, alcanzó a cierre de junio de 2026, un volumen bajo gestión de 172.193 millones de euros.

Para amenazar las posiciones de sus predecesores, BBVA se marcó el objetivo de alcanzar 200.000 clientes desde los 193.940 actuales, apoyándose en un modelo que combina el acompañamiento del banquero privado, el asesoramiento especializado y la tecnología.

“ Los datos muestran que seguimos creciendo de forma sostenida y que los clientes valoran un modelo cercano, especializado y apoyado en todas las capacidades de BBVA . Nuestro objetivo es acompañarlos en la gestión global de su patrimonio y ofrecerles soluciones adaptadas a sus necesidades ”, explica Fernando Ruiz, director de Altos Patrimonios, de Banca Privada y Banca Personal de BBVA en España.

En concreto, la entidad presidida por Carlos Torres Vila a de junio de 2026 gestiona 64.850 carteras de inversión de banca privada y patrimonios, un 13% de crecimiento en lo que va de año, tras sumar en los seis primeros meses del año alrededor de 13.350 nuevos clientes. El volumen bajo su responsabilidad se sitúa en los 47.480 millones de euros.

De acuerdo a BBVA, estas cifras consolidan las carteras de inversión como el producto más adecuado para la gestión de patrimonios, por las múltiples ventajas que aportan. Y añade que la entidad cuenta con una amplia oferta de carteras asesoradas y gestionadas, con distintos niveles de servicio y pricing, para adaptarse a los objetivos, el perfil de riesgo y las preferencias de cada cliente, incluidas opciones con preferencias de sostenibilidad.

Asimismo, durante este primer semestre del año, también se avanzó en soluciones digitales relevantes para las carteras, que por ejemplo permite a los clientes de banca privada y patrimonios visualizar todas sus carteras de inversión en su ‘app’ y web, incorporando las que mantienen en otras entidades financieras, para que puedan analizar su patrimonio de forma global e integrada.

Lo cierto es que BBVA intenta fidelizar a los usuarios captados de la competencia, para lo cual desde hace cuatro años BBVA ofrece servicios de banca privada a clientes puntuales que pese a no cumplir con los requisitos mínimos de patrimonio están identificados con gran potencial de crecimiento y demandan servicios sofisticados.

BBVA Banca Privada va a por los 200.000 clientes y busca amenazar el liderazgo de Banco Santander y CaixaBank. (Fuente: Shutterstock).

Las nuevas propuestas para clientes de Banca Privada

Así, siguiendo la pauta establecida por los estrategas del banco, en el primer semestre de este ejercicio el área banca privada de BBVA dio pasos significativos en dar a sus clientes una propuesta de valor cada vez más diferenciada y pensada para cubrir sus necesidades y estilo de vida.

Dentro de este marco, existen dos ejemplos claros de estos avances que fueron por un lado, la nueva gama de tarjetas de crédito para los segmentos de BBVA Patrimonios y Banca Privada, diseñadas a la medida de sus necesidades y dentro de una propuesta de valor específica para estas unidades.

“ Estas nuevas tarjetas tienen como denominador común amplias ventajas en viajes, servicios diferenciales en aeropuertos, descuentos en combustibles, servicios de concierge , experiencias exclusivas y un amplio paquete de seguros”, sostiene el banco en un documento corporativo.

Por otro lado, sigue, recientemente Banca Privada de BBVA lanzó el nuevo Plan EstarSeguro Platino. Este nuevo programa ofrece un ahorro del 5% desde la contratación del primer seguro y aumenta sucesivamente la bonificación, hasta alcanzar el 20% para aquellos clientes que agrupen diez o más pólizas, impulsando así la apuesta del banco por una gestión patrimonial cada vez más integral.

Multi-family office: la otra gran apuesta

Entre las principales novedades de este primer semestre del año se encuentra el lanzamiento del nuevo servicio de Multi-Family Office de BBVA en España, dirigido a familias con grandes patrimonios y necesidades de planificación más complejas.

El banco sostiene que se trata de un instrumento que permite abordar de forma coordinada la gestión financiera, la estructura empresarial, el patrimonio inmobiliario, la planificación sucesoria y la transmisión del patrimonio entre generaciones.

Así las cosas, esta nueva prestación lo que hace es ampliar el nivel de servicio de Banca Privada de BBVA y permite acompañar a los clientes en cuestiones que van más allá de la inversión financiera, de manera independiente. La entidad avanza así hacia una gestión más integral, “con una propuesta que se adapta a la complejidad y a la evolución de cada patrimonio”, subraya.

BBVA Banca Privada va a por los 200.000 clientes y busca amenazar el liderazgo de Banco Santander y CaixaBank. (Fuente: Shutterstock)

Radiografía del negocio de Banca Privada y gestión de patrimonios

Este negocio no para de crecer en España, que ya supera el billón de euros administrados y donde mandan Santander Private Banking, CaixaBank Wealth Management y BBVA Banca Privada, en ese orden y de acuerdo a un informe de Intelect Search.

La unidad de negocio del banco cántabro cerró 2025 con 205.000 millones de euros gestionados, tras un fuerte crecimiento interanual ya que un año antes el volumen de esta área de negocio de Banco Santander alcanzó los 171.039 millones.

CaixaBank Banca Privada se anotó 183.165 millones de euros en el ejercicio pasado. También los catalanes vieron incrementar los millones administrados en relación a un año antes que sumaron 163.672 millones.

La tercera posición la ocupa BBVA con 172.193 millones de euros bajo gestión, lejos de los 136.985 de doce meses atrás.

El top five lo cierran Banco Bankinter Banca Privada y SabadellUrquijo Banca Privada con 75.000 y 72.475 millones de euros gestionados respectivamente.