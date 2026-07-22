La incertidumbre alrededor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y el lento crecimiento económico del país serán temporales y Santander mantiene un panorama de optimismo para el resto del año en México.

EFE

En conferencia con inversionistas tras su reporte financiero global, Héctor Grisi, CEO global de Santander, aseguró que las negociaciones en el T-MEC iniciarán en las próximas semanas, y aunque augura un panorama de revisión complejo, el tratado seguirá vigente y eventualmente se alcanzará un acuerdo.

“No me preocupa demasiado (la revisión del T-MEC). En mi opinión, México necesita a Estados Unidos tanto como Estados Unidos necesita a México, y además, con el control de la inflación, Estados Unidos necesita la capacidad manufacturera y los bajos costos laborales de México. Por lo tanto, creo que llegaremos a un acuerdo. También es importante reconocer que el Sr. Trump utiliza todo esto como arma de negociación para someter a los países a lo que él quiere. Pero creo que México entiende muy bien su situación”, aseguró.

El líder global de Santander, quien también fue CEO del banco en México, añadió que la dinámica de la economía “es buena” y que el consumo se mantiene al alza, lo que generará mejores perspectivas para la segunda mitad del año.

Héctor Grisi contrastó también el panorama general de la economía mexicana, pues dijo que, si bien se mantienen distintas oportunidades rentables, el país tiene muchas cosas por hacer.

Oportunidades para Santander

En relación a la estrategia del banco en México, Héctor Grisi comentó que Santander incrementa su capital en la banca corporativa y de inversión, así como en los créditos a las pequeñas y medianas empresas del país.

“Lo que hemos disminuido un poco es nuestra participación en tarjetas de crédito y préstamos personales, que creemos que podrían perjudicar, no es que vayan a perjudicar, pero podrían no ser tan rentables como otros productos debido al costo del riesgo”, comentó.

Sin embargo, aclaró que el banco mete el acelerador en productos más estables como los préstamos hipotecarios, para automóviles, así como los de nómina que son “mucho más seguros”.

Bienvenida la competencia

El entorno de la banca en México ha recibido varios jugadores nuevos, sobre todo a través de la banca digital. En este sentido, la última institución que recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como banco fue Nubank, que se sumó a entidades como Plata y Revolut, que también alcanzaron su autorización este año.

En este sentido, Grisi Checa mencionó que el incremento del ecosistema bancario en México aportará a la democratización de la banca, y crea igualdad de condiciones para todos.