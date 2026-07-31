Construyen la autovía más importante de la región que la unirá con todo el país y mejorará el tráfico para siempre. Foto: Guamar

La autovía del Guadalhorce avanza con paso firme hacia una transformación histórica en la movilidad del Valle del Guadalhorce y su conexión con el resto de Andalucía y España.

De esta manera, el tramo entre los enlaces de Casapalma y Cerralba, en la A-357, se convierte en el primer paso clave de esta gran infraestructura que promete mejorar el tráfico para siempre.

Construyen la autovía más importante de la región que la unirá con todo el país y mejorará el tráfico para siempre. Foto: Google Maps

Cómo será la nueva autovía en el sur de España

Este proyecto, impulsado por la Junta de Andalucía, contempla la edificación de 4,2 kilómetros de nueva autovía de doble calzada. El trazado se presenta en variante, paralelamente a la carretera existente (que continuará como vía de servicio para accesos locales y propiedades).

Adicionalmente, incorpora dos carriles por sentido de 3,5 metros cada uno, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1 metro, una mediana de 10 metros y bermas de 1 metro .

Una de las estructuras sobresalientes es un nuevo viaducto de 250 metros destinado a cruzar el río Grande, junto con una glorieta en Pizarra y preparativos para el futuro enlace hacia el siguiente tramo (Cerralba-Zalea).

Construyen la autovía más importante de la región que la unirá con todo el país y mejorará el tráfico para siempre. Foto: Guamar

Licitación para la ejecución de la obra

La inversión asciende a 56,9 millones de euros, con un plazo de ejecución de 46 meses. El proceso de licitación ha sido notablemente concurrido: se presentaron 22 ofertas (21 UTE y una en solitario).

Tras la valoración técnica, dos propuestas destacan con la máxima puntuación de 36 puntos: la UTE Verosa Proyectos y Servicios-Construcciones y Obras Verosa-Probisa Vías y Obras y la UTE Copisa Constructora Pirenaica-Arpo Empresa Constructora.

Nueva autovía: ahorra tiempo, gana seguridad e impulsa la economía

Esta obra constituye un revulsivo económico y de movilidad para municipios del Valle del Guadalhorce. La A-357, parte de la Red Básica de Articulación de Andalucía (69 km desde Málaga hasta Campillos), ya es autovía hasta Casapalma, aunque soporta picos de hasta 80.000 vehículos diarios.

Desde Casapalma hacia Pizarra, el tráfico supera los 25.000 vehículos diarios, debido a la convergencia de accesos de comarcas como Antequera (A-343), Serranía de Ronda (A-367), Guadalteba y Serranía de la Nieves.