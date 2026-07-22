Banco Santander, empujado por la plusvalía de la venta de la filial polaca: gana 8973 millones, un 31% más

Banco Santander cerró el primer semestre del año con resultados históricos, pero que no emocionaron a los analistas en un primer momento. La acción pasó de caer cerca del 1% a subir un 1,8% al mediodía para, a primera hora de la tarde, tomar impulso, hasta ascender un 2,23%. Este cambio de humor se dio después de que el banco apuntara a superar algunas metas de 2026.

En concreto, la entidad que preside Ana Botín alcanzó un beneficio de 8973 millones de euros, un 31% más, incluyendo una plusvalía neta de 1900 millones tras la venta de Santander Bank Polska en enero, parcialmente compensada por 250 millones de euros en costes de reestructuración relacionados con la integración de TSB.

El beneficio subyacente récord de 7328 millones de euros, que explica un incremento del 15% en relación a un año atrás, estuvo impulsado por la fuerte actividad de sus clientes y la continua ejecución de la Transformación ONE, que está generando menores costes.

Otro ítem del balance que se destacó es el referido a los clientes. El banco sumó 12 millones en los últimos doce meses hasta alcanzar un total de 182 millones, “impulsado por un fuerte dinamismo comercial en todos sus negocios”, junto con la incorporación de más de cuatro millones de usuarios de TSB tras la adquisición, que se completó el 30 de abril.

Asimismo, Banco Santander generó valor para los accionistas al alcanzar una rentabilidad subyacente sobre el capital tangible (Rote) del 15,6%, esto es un 0,7% más. En este punto, hay que añadir el aumento del 20% en las ganancias subyacentes por acción.

El volumen de negocio se mantuvo sólido, con un aumento del 9% en los préstamos y del 11% provenientes de los fondos de clientes (depósitos + fondos de inversión) en euros constantes, impulsado por el fuerte dinamismo comercial en todos los negocios globales y la incorporación de TSB. Excluyendo TSB, los préstamos aumentaron un 5% y los fondos de clientes un 7% en euros constantes.

El crecimiento de los préstamos fue impulsado por las hipotecas en Banca Minorista, los préstamos para automóviles en Openbank y un crecimiento de dos dígitos en la Banca Corporativa y de Inversión (CIB).

Fuerte aumento de los ingresos

La facturación total aumentó un 6%, hasta alcanzar los 30.847 millones de euros, impulsada por unos ingresos netos por intereses de 22.711 millones, esto es un 7% más. En tanto, los ingresos netos por comisiones alcanzaron los 6851 millones, lo que habla de un incremento de 9 puntos porcentuales. El banco destacó que más del 95% de los ingresos del grupo siguen vinculados a la actividad de los clientes.

Los costes totales disminuyeron un 2 % (en euros constantes, excluyendo TSB), lo que refleja las continuas mejoras en la eficiencia derivadas de la Transformación ONE, que compensaron las presiones inflacionarias y las inversiones para impulsar el crecimiento del negocio. De esto resultó que el beneficio operativo neto aumentó un 12% hasta alcanzar los 17.636 millones de euros, mientras que el ratio de eficiencia mejoró en 2,9% hasta el 42,8%.

Banco Santander, empujado por la plusvalía de la venta de la filial polaca: gana 8973 millones, un 31% más EFE

El ratio de capital CET1 alcanzó el 14,0%. Excluyendo el impacto negativo de 55 puntos básicos derivado de la adquisición de TSB, el grupo generó 20 puntos básicos de capital en el trimestre gracias a una sólida generación orgánica de capital.

“Teniendo en cuenta el impacto previsto de la adquisición de Webster, Santander se mantiene bien posicionado para alcanzar su objetivo de CET1 a fin de año, situado entre el 12,8% y el 13%, en el extremo superior de su rango operativo del 12-13%”, afirmó en la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Política con los accionistas

El banco continuó con la modalidad de ofrecer atractivos retornos a sus accionistas, con un TNAV más dividendo en efectivo por acción que aumentó un 19%. Durante el primer semestre, el banco completó el pago del dividendo en efectivo de 2025 de 24 céntimos de euro por acción, un 14% más que el año anterior, y continuó ejecutando el programa de recompra de acciones de 5000 millones de euros anunciado en febrero, incluida la distribución adicional vinculada a la venta de su filial en Polonia.

Así pues, incluyendo el programa de recompra de acciones actualmente en marcha y el programa de recompra de acciones previsto de aproximadamente 1800 millones de euros con cargo a los beneficios del primer semestre de 2026, la entidad cántabra habrá aportado aproximadamente 9000 millones a su plan de distribuir al menos 10.000 millones mediante la recompra de acciones en 2025 y 2026.

Confirma todos los objetivos para 2026

Banco Santander reiteró todos sus objetivos para este ejercicio, que excluyen el impacto de las fusiones y adquisiciones de 2025 y 2026.

Estos objetivos incluyen un crecimiento de los ingresos de un dígito medio y menores costes en euros constantes, un beneficio superior a los 14.100 millones de euros registrados en 2025 y un ratio CET1 de entre el 12,8% y el 13%.

El banco también confirmó su plan trienal, tal como se esbozó en su Día del Inversor el pasado mes de febrero: para 2028, el grupo tiene como objetivo un Rote superior al 20%, un beneficio superior a los 20.000 millones de euros y más de 210 millones de clientes.

Por geografía y negocios globales

Una vez más, España destaca como primer mercado de los cántabros. El negocio local logró un beneficio de 2534 millones de euros; eso es un 12,2% más. Brasil, el segundo mercado en importancia para Banco Santander, aportó al grupo una ganancia de 1.093 millones, lo que explica un incremento del 9,7%.

También en Estados Unidos Banco Santander vio aumentar con fuerza su beneficio: los 989 millones de euros logrados hablan de un incremento de 17,9 puntos porcentuales.

Muy cerca se ubica México con una ganancia de 897 millones de euros, un 12,9% más, y Reino Unido, tras la incorporación de TSB, le sigue al situar su beneficio en 725 millones con un incremento del 29,5%. Vale destacar que, sin la exfilial de Banco Sabadell, la subida hubiese sido unos 9 puntos porcentuales menos.

La mala noticia la aportaron Portugal, que redujo sus ganancias un 10,2%, hasta alcanzar los 471 millones, y el negocio de Consumo en Europa, el nuevo Openbank Europa, que registró una caída de más del 36%. Este fuerte descenso se explica en gran parte por las provisiones por el ‘caso de los coches’ en Reino Unido, que este trimestre el banco se vio obligado a aumentar en 39 millones.

En cuanto a los negocios globales, Openbank generó 21% de los ingresos. Su resultado, como ya se explicó, cayó un 21%, hasta 827 millones de euros, afectado por las provisiones por financiación de automóviles en Reino Unido y por el fin de los incentivos fiscales para vehículos eléctricos en Estados Unidos.

La banca de inversión CIB ganó 1742 millones de euros, esto es un 18% más; mientras la división de gestión de activos, seguros y banca privada Wealth Management & Insurance aportó 1083 millones, cifra que representa una suba del 19%. Con todo, los honores se los lleva la unidad de pagos Payments: el beneficio de 78 millones explica un incremento del 400%.