En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 9 de julio de 2026 en España es de 71.664,44 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,94%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva recientemente, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que ambos activos están ganando valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo un aumento en la inversión y la confianza del mercado.

En la última semana, Bitcoin registró un ligero avance del 0.32%, lo que sugiere cierta estabilidad a corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación de -42.98%, evidenciando una corrección profunda y una rentabilidad negativa en ese periodo. En conjunto, su evolución reciente combina un repunte marginal con un desempeño interanual débil, acorde con la alta volatilidad del mercado de criptoactivos.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 19.91%, es considerablemente menor que su volatilidad anual de 35.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.