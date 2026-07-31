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La demanda de energía en España del sábado registró hasta los 14.686.394 MWh con respecto a los 14.703.549 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la luz pasó de 140.01 euros a 112.65 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 1 de agosto?
Para el sábado, 1 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 197,5 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|197.5 euros
|De 21:00 a 22:00
|186.4 euros
|De 23:00 a 24:00
|184.65 euros
|De 8:00 a 9:00
|179.98 euros
|De 0:00 a 1:00
|178.4 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 1 de agosto?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 0,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|0.5 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.5 euros
|De 16:00 a 17:00
|0.5 euros
|De 13:00 a 14:00
|0.51 euros
|De 12:00 a 13:00
|1.08 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|178.4
|De 1:00 a 2:00
|168.71
|De 2:00 a 3:00
|161.0
|De 3:00 a 4:00
|160.3
|De 4:00 a 5:00
|172.4
|De 5:00 a 6:00
|172.45
|De 6:00 a 7:00
|172.64
|De 7:00 a 8:00
|178.15
|De 8:00 a 9:00
|179.98
|De 9:00 a 10:00
|145.41
|De 10:00 a 11:00
|64.8
|De 11:00 a 12:00
|3.43
|De 12:00 a 13:00
|1.08
|De 13:00 a 14:00
|0.51
|De 14:00 a 15:00
|0.5
|De 15:00 a 16:00
|0.5
|De 16:00 a 17:00
|0.5
|De 17:00 a 18:00
|1.99
|De 18:00 a 19:00
|81.8
|De 19:00 a 20:00
|115.14
|De 20:00 a 21:00
|175.45
|De 21:00 a 22:00
|186.4
|De 22:00 a 23:00
|197.5
|De 23:00 a 24:00
|184.65
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las cuartos cuando no las estés usando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.