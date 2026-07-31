La demanda de energía en España del sábado registró hasta los 14.686.394 MWh con respecto a los 14.703.549 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 140.01 euros a 112.65 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 1 de agosto?

Para el sábado, 1 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 197,5 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 197.5 euros De 21:00 a 22:00 186.4 euros De 23:00 a 24:00 184.65 euros De 8:00 a 9:00 179.98 euros De 0:00 a 1:00 178.4 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 1 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 0,5 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 0.5 euros De 15:00 a 16:00 0.5 euros De 16:00 a 17:00 0.5 euros De 13:00 a 14:00 0.51 euros De 12:00 a 13:00 1.08 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 178.4 De 1:00 a 2:00 168.71 De 2:00 a 3:00 161.0 De 3:00 a 4:00 160.3 De 4:00 a 5:00 172.4 De 5:00 a 6:00 172.45 De 6:00 a 7:00 172.64 De 7:00 a 8:00 178.15 De 8:00 a 9:00 179.98 De 9:00 a 10:00 145.41 De 10:00 a 11:00 64.8 De 11:00 a 12:00 3.43 De 12:00 a 13:00 1.08 De 13:00 a 14:00 0.51 De 14:00 a 15:00 0.5 De 15:00 a 16:00 0.5 De 16:00 a 17:00 0.5 De 17:00 a 18:00 1.99 De 18:00 a 19:00 81.8 De 19:00 a 20:00 115.14 De 20:00 a 21:00 175.45 De 21:00 a 22:00 186.4 De 22:00 a 23:00 197.5 De 23:00 a 24:00 184.65

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?