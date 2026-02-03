El Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, una entidad de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), por 12.200 millones de dólares, unos 10.300 millones de euros.

Según ha informado el grupo español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta operación une dos entidades “muy complementarias” y permitirá ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades del Santander en Estados Unidos, comunicó EFE.

La adquisición, equivalente a aproximadamente el 4% de los activos totales de Santander, complementa a Santander US, la filial del banco español en Estados Unidos, al situar a la entidad resultante entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de todo el país.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, afirmó en un comunicado que el acuerdo representa “un paso muy relevante” para la entidad, ya que permitirá crear “un banco más fuerte para los clientes y las comunidades en las que damos servicio”.

Asimismo, destacó que Webster es una de las entidades más eficientes y rentables entre sus comparables y subrayó que la integración de ambas franquicias, por su carácter complementario, permitirá ampliar los productos, la tecnología y las capacidades del grupo, con claras oportunidades de generación de ingresos derivadas de una entidad conjunta “más sólida y con mayor capacidad”.

Según explicó, la transacción permitirá reforzar la franquicia tanto en escala como en rentabilidad, mejorar el mix de financiación y el perfil económico del banco, y reducir el coste de financiación, lo que sitúa a la entidad en el camino de alcanzar un RoTE cercano al 18% en Estados Unidos en 2028, entre los cinco bancos más rentables de los 25 mayores bancos comerciales del país.

Además, la presidenta del Santander añadió que la operación contribuye al objetivo del grupo de superar un RoTE del 20% en 2028, manteniendo intactos los compromisos de remuneración al accionista, incluida la recompra de acciones por 5000 millones de euros aprobada y el resto de los compromisos de retribución.

Valoración de la operación

La valoración implícita de Webster asciende a 12.200 millones de dólares (10.300 millones de euros). Según detalló la entidad, la operación contempla una contraprestación total de “75,00 dólares por acción de Webster”, compuesta por 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander a través de American Depositary Shares (ADS) por cada acción de la entidad adquirida, lo que equivale a 26,25 dólares adicionales por título.

Asimismo, el banco explicó que esta contraprestación supone una prima del 14% sobre el precio medio ponderado de la acción de Webster, que se situó en 65,75 dólares en el mismo periodo de referencia. La valoración acordada equivale, además, a un múltiplo precio/beneficio (PER) de 10 veces los beneficios previstos de Webster para 2028 según el consenso del mercado, o de 6,8 veces una vez incorporados los ahorros de costes estimados tras la integración.

¿Cuál es el impacto de Santander en Estados Unidos?

Santander destacó que Estados Unidos se ha consolidado en los últimos cinco años como uno de los principales generadores de valor del grupo, con un incremento medio anual del beneficio después de impuestos del 31% en los últimos tres ejercicios y el cumplimiento de todos los objetivos fijados en el Investor Day.

El Santander pasará a tener un balance conjunto en el país de aproximadamente 327.000 millones de dólares en activos, 185.000 millones de dólares en préstamos y 172.000 millones de dólares en depósitos, según datos a 31 de diciembre de 2025.