En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 8 de julio de 2026 en España es de 70.544,58 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,59%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 2 en relación a -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, ambos han incrementado su valor.

En la última semana, la cotización de Bitcoin cayó un -1.25%, un ajuste menor frente a la variación de los últimos 12 meses, donde acumula un -45.02%. Esta trayectoria sugiere una evolución predominantemente bajista en el periodo anual y una rentabilidad negativa significativa para posiciones mantenidas a un año, pese a la volatilidad acotada del corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 25.74%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 35.71%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.