Este viernes, 31 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,32 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 562.714. Esta cifra refleja una variación del 0,57% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró un sesgo alcista (6 subidas y 4 bajadas), con debilidad a mitad del periodo y un cierre con impulso positivo.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander ha sido del 29.90%, que es menor que la volatilidad anual del 30.13%. Esto sugiere que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con su rendimiento a lo largo del último año. La disminución en la volatilidad semanal indica que ha habido menos variaciones en su precio recientemente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.198B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.574B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera global con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial y a través de sus divisiones también opera en banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y financiación al consumo en Europa y América.

Produce y ofrece productos y servicios financieros como cuentas y medios de pago, préstamos y hipotecas, tarjetas, seguros y plataformas digitales (Openbank, PagoNxt). Su línea de negocio principal es la banca minorista; cotiza en el Ibex 35 (SAN), fue fundada en 1857 y atiende a más de 160 millones de clientes con más de 200.000 empleados, situándose entre los mayores bancos de la zona euro.