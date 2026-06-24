Las claves de las prejubilaciones que Banco Santander negocia con los sindicatos.

Después de 20 años y cuando Banco Santander marcó un hito al superar en capitalización bursátil a Inditex (176.242 millones de euros vs 171.914 millones) la entidad que preside Ana Botín comenzó ayer las negociaciones con los sindicatos para implementar un plan de prejubilaciones voluntarias sólo para España y que podría alcanzar hasta 3.000 empleados, arriesga Expansión.

Europa Press, por su parte, señala que no existe ningún objetivo concreto de salidas de personal ni de la reducción de la plantilla. La entidad cántabra no cuantificó el plan.

Sin embargo, la agencia Reuters afirma que en las conversaciones de los cántabros con los sindicatos, Banco Santander aseguró que no existen objetivos concretos sobre cuántas personas se verían afectadas de las 34.142 que integran la plantilla.

Asimismo, la decisión llega en un momento en que los principales bancos europeos están tomando medidas para minimizar el impacto de la inteligencia artificial, que además de agilizar las operaciones afectará a la baja las plantillas de las entidades.

La planificación tecnológica de Santander a futuro. Shutterstock

La estrategia a futuro del Banco Santander

Precisamente esta misma semana, Banco Santander señaló que la tecnología jugará un papel clave en la mejora de la eficiencia operativa y en la evolución de determinados puestos de trabajo dentro de la organización.

Por otra parte, Banco Santander rompe su hoja de ruta marcada por las salidas individuales. De hecho, en 2025 fueron 800 los asalariados que abandonaron la entidad cántabra, mientras en lo que va de año ya lo hicieron por esta vía otros 400, de acuerdo a datos de Comisiones Obreras (CC.OO).

Así las cosas, las partes tuvieron su primera reunión ayer martes. Y acordaron continuar las conversaciones el próximo 2 de julio. El calendario que tanto el banco como los sindicatos se marcaron para llegar a un acuerdo pone el 15 de julio como referencia. La idea es que el acuerdo alcanzado entre en vigor a la salida de las vacaciones, esto es en el mes de septiembre.

También acordaron que la adhesión será voluntaria y la empresa tendrá derecho de veto.

Los sindicatos ven estas negociaciones como una oportunidad para dotar de mayor seguridad jurídica y transparencia a los procesos de prejubilación. Aunque, insisten en que cualquier acuerdo deberá incluir mejoras que garanticen una adecuada protección económica para los empleados que decidan acogerse al plan.

Las posturas de uno y otro

Dentro del plan que se está negociando, Banco Santander, que aún no publicó ningún comunicado al respecto, ofrece el 74% del salario bruto anual para los empleados de 55 a 57 años, y el 76% para los de 58 o más, según los representantes sindicales. Estos porcentajes, vale aclarar, hacen referencia a la parte del sueldo bruto sobre la que se calculan las cotizaciones de cara a la jubilación. UGT estima la cantidad de empleados que se encuentran en esa horquilla en más de 4.000 personas en España.

Según Expansión, el plan de prejubilaciones se aplicará a la red de oficinas y a los servicios centrales, tanto a los situados en la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte, como en la sede de Luca de Tena, ambos en Madrid.

Fuentes sindicales expresan su deseo de que las condiciones puestas sobre la mesa mejoren. Porque, sostienen, además del tema fiscal, al igual que otras entidades financieras, están registrando una clara mejora de beneficios.

“Estamos en condiciones de que esos porcentajes de salario pensionable aumenten, porque hablamos de carreras de cotización donde prejubilarse a los 63 años no es tan fácil”, argumentan.

Hartos de sus mismas condiciones

Por su parte, CC.OO, el sindicato mayoritario del sector bancario, en el comunicado que difundió tras el encuentro de ayer, sostiene que el sindicato tiene claro los objetivos a alcanzar. “Tras más de cinco años ofreciendo las mismas condiciones, este acuerdo tiene que servir para mejorarlas, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios récord obtenidos por el Banco en este tiempo”.

Para en el siguiente párrafo afirmar que “que ésta es una gran oportunidad. En CCOO llevamos mucho tiempo reclamando que se regulen las condiciones de salida y no nos conformaremos pactar un acuerdo que simplemente recoja las mismas condiciones que se negociaron en el anterior ERE”.

Así pues, detalla su propuesta que va desde un relevo generacional, dividiendo por tramos las propuestas económicas desde los 50 años, además de un incremento de porcentajes de salario bruto, primas por antigüedad para mayores de 60 años y mantenimiento tanto de aportaciones al PPE como del seguro colectivo, entre otras.

La estrategia a futuro del Banco Santander con la IA

Dos días atrás, la entidad se marcó el objetivo de generar más de 1.000 millones de euros de valor de negocio con IA entre 2026 y 2028. Asimismo, en el primer trimestre de 2026 el banco alcanzó 35 millones de euros de valor de negocio.