Pedro Sánchez defiende la nueva financiación autonómica: “El Gobierno de España es el único que pierde en este sistema”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica, que contempla aportar 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades. Durante la fiesta de la Rosa del PSC, celebrada en La Pineda de Gavà (Barcelona), ha remarcado que “El Gobierno de España es el único que pierde en este sistema”.

Sánchez también ha reivindicado la quita de deuda prevista para las comunidades autónomas y ha apelado a las formaciones que deben respaldar la reforma para que voten a favor tanto del nuevo modelo como del alivio de la deuda. El Gobierno necesita una mayoría absoluta en el Congreso para aprobar la reforma de la financiación autonómica.

Sánchez defiende un modelo que aportará 21.000 millones a las comunidades

El presidente ha señalado que el nuevo sistema de financiación dará más de 21.000 millones de euros a las comunidades para reforzar sus políticas educativas, sanitarias, de dependencia o su autogobierno.

“El Gobierno de España es el único que pierde en este sistema, porque vamos a tener que prescindir de esos 21.000 millones”, ha esgrimido Sánchez para remarcar que todas las comunidades lograrían más recursos con el nuevo modelo.

El líder del PSOE ha aprovechado su intervención para pedir el respaldo de otras formaciones políticas. De esta forma, se ha referido implícitamente a partidos como Junts, cuyo apoyo resulta necesario para sacar adelante el nuevo sistema de financiación en el Congreso.

Sánchez apela a aprobar una financiación en la que solo el Gobierno perdería recursos. EFE

La quita de deuda que Sánchez compara con una hipoteca

Sánchez también ha defendido la quita de deuda prevista para las comunidades autónomas. Para explicar su posición, ha comparado la medida con una situación familiar vinculada al pago de una hipoteca.

A modo de ejemplo, ha dicho que cuando el Gobierno plantea condonar parte de la deuda a las autonomías, ello equivale a que el director de una oficina bancaria plantease a una familia “reducir” la cuota de la hipoteca que está pagando.

“Resulta incomprensible” plantear eso y que se rechace, ha argumentado Sánchez, que ha añadido que eso es precisamente “lo que están votando PP y Vox”, que se oponen “a tener más capacidad de recursos económicos para financiar los servicios públicos recursos de las comunidades”.

Sánchez compara la quita de deuda con una hipoteca. Shutterstock

El nuevo sistema necesita una mayoría absoluta en el Congreso

El pasado 4 de septiembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica. La iniciativa solo contó con el apoyo de Cataluña y Canarias, mientras que la Comunidad de Madrid no acudió al encuentro.

El Ministerio de Hacienda dispone de la mitad de los votos del CPFF, por lo que solo necesitaba el respaldo de una comunidad autónoma para sacar adelante sus propuestas. Finalmente, obtuvo dos apoyos: los de Cataluña y Canarias.

Con ese aval, el Gobierno ya anunció que aprobaría en las semanas siguientes el anteproyecto de ley orgánica que contendrá la reforma de la financiación para remitirla al Congreso, donde necesita una mayoría absoluta para su aprobación.