El consejo de administración de Banco Sabadell decidió un cambio en la cúpula ejecutiva de la entidad. Marc Armengol asumirá como nuevo consejero delegado, mientras que César González-Bueno dejará el cargo tras cinco años al frente del banco. La decisión llega después de un ciclo marcado por la consolidación financiera del grupo y por la estrategia desplegada para frenar la OPA hostil presentada por BBVA, un episodio que situó a González-Bueno como principal portavoz y arquitecto del plan defensivo de la entidad catalana. El nombramiento de Armengol se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y deberá contar con el visto bueno del Banco Central Europeo. El calendario previsto apunta a que el cambio se formalice tras la junta de accionistas, a partir del mes de mayo. Desde la entidad explican que el cambio responde al cierre de una etapa que consideran exitosa. Bajo la gestión de González-Bueno, el banco alcanzó resultados históricos y una fuerte revalorización bursátil. En cinco años, el valor de la acción se multiplicó por más de doce, el mejor desempeño del Ibex en ese período y uno de los más altos entre los bancos europeos. El presidente del banco, Josep Oliu, subrayó que el consejo apostó en su momento por González-Bueno por su perfil transformador y su capacidad de ejecución. Según destacó, el proceso de modernización superó las expectativas internas y del mercado, tanto por su profundidad como por la velocidad con la que se implementó. El propio González-Bueno calificó estos años como un “privilegio” y sostuvo que el banco cierra un ciclo sólido, con un equipo cohesionado y perspectivas claras. En ese marco, consideró que el relevo permite iniciar una nueva fase, apoyada en la tecnología y en los cambios que atraviesa el sector financiero europeo. Marc Armengol llega al cargo con más de 24 años de trayectoria dentro del grupo y tras desempeñarse como consejero delegado de TSB, la filial británica de Sabadell. Su nombramiento refuerza una apuesta por la continuidad interna y por el conocimiento profundo del negocio. Desde la presidencia del banco señalaron que Armengol afrontará retos clave, como sostener la generación de capital, preservar una política atractiva de dividendos y profundizar la transformación digital en un contexto de disrupción tecnológica creciente. También deberá consolidar la relación con los clientes en el mercado español, foco estratégico del grupo. El nuevo consejero delegado expresó su agradecimiento al consejo y afirmó que asume el desafío con ilusión. Remarcó su intención de construir un negocio rentable apoyado en el uso intensivo de datos y tecnología, con el objetivo de ofrecer mejores soluciones y servicios, y de reforzar un modelo de relación con los clientes que el banco considera diferencial dentro del sistema financiero español.