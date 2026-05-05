En la apertura de mercados de este martes, 5 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,16 euros y registran un volumen de 2499599 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -2,86% en comparación con el día de ayer. En los últimos diez días, Banco de Sabadell S.A. mostró una evolución volátil: cuatro caídas iniciales, un repunte de cuatro sesiones y un nuevo retroceso de dos jornadas, dejando un sesgo final ligeramente bajista pese al intento de recuperación. La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell ha sido del 29.01%, lo cual es superior a su volatilidad anual del 28.91%. Esto indica que su comportamiento ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión. Banco de Sabadell es una entidad financiera española fundada en 1881 e integrante del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Madrid. Se dedica a la banca universal, con especial foco en empresas y pymes y “produce” productos financieros como cuentas, tarjetas, hipotecas, préstamos, inversión, seguros (vía alianzas) y banca digital. Opera también a través de TSB en el Reino Unido; destacan su larga trayectoria y su peso en el sistema financiero español.