La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este martes, 5 de mayo de 2026 es de 17,01 euros y documentan un total de 13.532 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,41%. En los últimos 10 días, Enagás S.A. arrancó con tres sesiones alcistas, luego encadenó dos caídas y después alternó movimientos con predominio de avances, cerrando el periodo con balance neto positivo pese a una volatilidad moderada. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en 13.08%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 22.28%. Dado que 13.08% es menor que 22.28%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas durante el último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, resultado de los fondos de inversión después de deducir todos sus gastos. Enagás es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica al transporte y a la gestión del sistema gasista: opera la red de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece infraestructuras y servicios de capacidad. Su línea de negocio se centra en transporte, regasificación y almacenamiento en España, con desarrollo de gases renovables (biometano e hidrógeno). Datos de interés: más de 11.000 km de gasoductos, operación de terminales de GNL como Barcelona, Cartagena, Huelva y El Musel, participación en H2Med y cotiza como ENG.MC (fundada en 1972).