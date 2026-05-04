Este 4 de mayo de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) se abren en el IBEX 35 con un precio de 3.34 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 2,089,969 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.36% en comparación con el día anterior, lo que subraya el interés renovado de los inversores en la entidad financiera. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A registró cinco sesiones consecutivas de descensos seguidas de cinco alzas, señalando una recuperación tras el bache inicial y elevada volatilidad sin tendencia definida. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana fue del 18.40%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 29.26%. Dado que el 18.40% es menor que el 29.26%, podemos concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión. Banco de Sabadell es una entidad financiera española fundada en 1881 e integrante del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Madrid. Se dedica a la banca universal, con especial foco en empresas y pymes y “produce” productos financieros como cuentas, tarjetas, hipotecas, préstamos, inversión, seguros (vía alianzas) y banca digital. Opera también a través de TSB en el Reino Unido; destacan su larga trayectoria y su peso en el sistema financiero español.