España cuenta con un sistema de seguridad social que proporciona beneficios económicos a los trabajadores en momentos cruciales, como la jubilación o el nacimiento de hijos, beneficiando en la actualidad a más de 9,4 millones de pensionistas.

Las ayudas ofrecidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ajustan anualmente de acuerdo con el IPC, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Aumentos a jubilados: ¿a cuánto estarán la pensión mínima y máxima en 2026? (foto: archivo).

Requisitos y valores de la pensión máxima

El requisito mínimo de 15 años cotizados, con al menos 2 dentro de los 15 años previos a la jubilación, se mantiene para acceder a una pensión contributiva. Sin embargo, cumplir únicamente ese mínimo no permite alcanzar la pensión máxima: para ello sigue siendo necesario haber cotizado durante varias décadas y, especialmente, haber contribuido por la base máxima durante el periodo exigido para el cálculo de la pensión.

Para 2026, la pensión máxima contributiva en España se sitúa en aproximadamente 3359,60 euros al mes en 14 pagas, lo que supone unos 47.034 euros al año. Esto representa un incremento respecto a los 3267,60 euros mensuales establecidos para 2025.

Los requisitos para acceder a la pensión máxima también cambian a partir del nuevo marco de jubilación. En 2026, la edad ordinaria de retiro es de 66 años y 8 meses, salvo para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización, que pueden jubilarse a los 65 años y optar igualmente a la cuantía máxima.

Además, desde el 1 de enero de 2026 comienza a modificarse el periodo utilizado para calcular la base reguladora. En lugar de los últimos 25 años completos, el sistema pasa a tomar las 302 bases de cotización más altas de los 304 meses previos, dentro de una transición que culminará en 2037 con un periodo total de 27 años.

El Gobierno establece anualmente en los Presupuestos Generales del Estado los límites mínimos y máximos que pueden recibir los pensionistas.

Valores de la pensión mínima en 2026

La pensión mínima contributiva en 2026 varía según la situación del pensionista, con distintas cuantías para aquellos con o sin cónyuge a cargo. Para recibir la pensión mínima, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años y estar afiliado a la Seguridad Social.

A continuación, se detallan las cantidades actualizadas para la pensión de viudedad y las pensiones no contributivas para 2026, reflejando los esfuerzos del sistema por adaptarse a las necesidades de los pensionistas y mantener su bienestar financiero en el contexto de un entorno económico cambiante.

Si tiene cónyuge a cargo: 1156 euros mensuales, 16.224 euros anuales.

Si no tiene cónyuge: 851 euros mensuales, 11.914 euros anuales.

Si tiene cónyuge, pero no está a cargo de él: 897 euros mensuales, 11.922 euros anuales.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las cifras son aproximadas y se basan en el aumento de 2,7% para 2026.

Todo lo que necesitas saber sobre la pensión de viudedad en 2026

Esto es lo que se pagará por la pensión de viudedad tras la última actualización:

Cuantía anual Con cargas familiares 16.196 euros Con 65 años o con discapacidad del 65% 12.559 euros Entre 60 y 64 años 11.749 euros Menos de 60 años 9516 euros

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las cifras son aproximadas; están calculadas en base a los aumentos previstos.