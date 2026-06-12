Una empleada en España fue despedida tras comparar su salario con el de sus compañeros. El caso derivó en un despido por discriminación salarial que terminó en los tribunales. La Justicia falló a favor de la trabajadora y ordenó una indemnización.

El conflicto se originó en una empresa de servicios administrativos vinculada a un banco . La mujer dirigía el departamento financiero y realizaba las mismas tareas que sus pares varones. Aun así, cobraba menos.

El fallo refuerza el alcance de la reforma laboral y el derecho a la igualdad retributiva. También fija límites claros frente a represalias empresariales.

Mujer trabajando ocupada

Despido por discriminación salarial que examinó el tribunal

El tribunal evaluó si había una causa objetiva que justificara el despido por discriminación salarial. De acuerdo con la resolución, no se presentó justificación alguna en términos profesionales ni de rendimiento.

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Salario anual de 33.672 euros para una trabajadora frente a 43.000-49.000 euros de sus compañeros varones entre 2010 y 2017

Los magistrados determinaron que las discrepancias salariales no contaban con fundamento objetivo. Las decisiones fueron individuales y “unilaterales” por parte del director, sin apoyo documental.

Brecha salarial y reforma laboral: las pruebas clave del caso, al detalle

La brecha salarial también se evidenció en los incentivos. Algunos jefes de departamento hombres recibieron aumentos de entre el 22% y el 34%.

En contraste, el incremento salarial para ellas fue de apenas el 3,83%. Esa diferencia reforzó la tesis de discriminación salarial por razón de género.

El tribunal entendió que la reforma laboral protege el derecho a reclamar igualdad salarial. Presentar pruebas no puede justificar un despido por discriminación salarial.