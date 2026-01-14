¿Se aproxima el fin del mundo? La predicción de Stephen Hawking que preocupa a los científicos y a toda la raza humana. (Fuente: archivo).

Stephen Hawking, destacado físico teórico británico, advirtió en 2017 sobre la posibilidad de un eventual fin de la humanidad hacia el año 2600. De acuerdo con sus proyecciones, el crecimiento desmedido de la población y el consumo energético transformarían la Tierra en una " gigantesca bola de fuego “.

Recientemente, la NASA ha corroborado estas inquietudes, subrayando la urgencia de implementar acciones inmediatas para prevenir un desenlace catastrófico.

La advertencia de Hawking sobre el apocalipsis

En el documental “The Search for a New Earth”, Hawking manifestó su preocupación por el futuro del planeta. Afirmó que, si las tendencias actuales de consumo y crecimiento poblacional persisten, la Tierra podría volverse inhabitable en aproximadamente 600 años.

El científico subrayó que el cambio climático, el efecto invernadero y la explotación excesiva de recursos naturales son elementos que aceleran este proceso. Asimismo, instó a la humanidad a explorar nuevos planetas habitables para asegurar la supervivencia de la especie.

La posición de la NASA ante las advertencias de Hawking

La NASA ha tomado en serio las advertencias de Hawking. Aunque no ha establecido una fecha específica para el fin del mundo, la agencia espacial ha reconocido que, si no se adoptan medidas urgentes, el futuro de la Tierra está en riesgo.

Puntualmente, ha implementado programas para monitorear amenazas potenciales, como el impacto de asteroides y estudia continuamente el cambio climático para mitigar sus efectos. Además, destina recursos a la observación terrestre para comprender mejor las dinámicas ambientales y promover prácticas sostenibles.

Acciones imprescindibles para prevenir el desastre

Tanto la NASA como Hawking coinciden en que es fundamental adoptar prácticas responsables con el medio ambiente. La transición hacia energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de políticas globales de conservación de recursos son cruciales para prevenir un colapso global.

