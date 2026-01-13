Descubrimiento sin precedentes: 5000 años después, desvelan cómo era la vida de la primera comunidad neolítica de China.

A través del estudio de restos materiales como herramientas, estructuras y artefactos, los arqueólogos han logrado reconstruir el modo de vida de las antiguas comunidades, así como su organización social, económica y cultural . Recientemente, han encontrado elementos que ofrecen pistas valiosas sobre la vida de uno de los asentamientos más antiguos de China.

Este descubrimiento se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2023, en el yacimiento neolítico de Liangzhu, datado alrededor del 5000 a.C. Según la Administración de Patrimonio Cultural de China, los nuevos hallazgos ayudarán a comprender mejor cómo se construyó y expandió uno de los enclaves sedentarios más antiguos conocidos.

Descubrimiento sin precedentes: 5000 años después, desvelan cómo era la vida de la primera comunidad neolítica de China. fuente: archivo.

Descubrimiento revela la vida en la ciudad más antigua de China

Los recientes avances en la investigación sobre esta antigua ciudad, situada en la provincia oriental china de Zhejiang, han dado lugar a diversas hipótesis acerca de su desarrollo y su sofisticado sistema de conservación de agua para la época, según informes publicados por Xinhua.

Los especialistas han identificado tres fases en la evolución del lugar, que transicionó de albergar asentamientos dispersos a establecer un sistema eficiente para la recolección y conservación del agua, culminando en la edificación de la ciudad de Liangzhu:

Fase 1 (5300-4500 a.C.): Durante esta etapa, Liangzhu estaba poblada por pequeños asentamientos dispersos. Los habitantes se dedicaban a la agricultura y la pesca.

Fase 2 (4500-3500 a.C.): En este periodo, los pobladores comenzaron a desarrollar un sistema de canales y diques para gestionar el agua. Dicha infraestructura permitió la expansión de la agricultura y garantizó el suministro hídrico para la comunidad.

Fase 3 (3500-2500 a.C.): En esta fase, el asentamiento se transformó en una ciudad próspera y organizada.

Revelaciones asombrosas sobre la vida de la primera comunidad neolítica de China tras 5000 años. fuente: archivo

Los modos de organización de la sociedad ancestral de China

Los investigadores han documentado la existencia de aproximadamente 350 sitios arqueológicos significativos en Liangzhu, revelando 215 más de los que se conocían anteriormente. Además, se han hallado restos de cerca de 20 presas de agua, de las cuales siete datan de hace aproximadamente 5000 años.

De acuerdo con la Administración de Patrimonio, los descubrimientos e investigaciones realizadas en los últimos años han permitido desentrañar la evolución del concepto de asentamiento.

Su organización social, la construcción de núcleos urbanos y el sistema de creencias de los habitantes de Liangzhu, la civilización que habitó la región hace cinco milenios en las proximidades de los lagos del delta del río Yangtsé.