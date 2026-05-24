Hacienda no perdona: qué deben realizar los familiares del titular de una cuenta bancaria para no heredar sus deudas. (Fuente: Shutterstock).

En España, cuando una persona fallece, sus cuentas bancarias no quedan automáticamente cerradas ni libres de obligaciones. Por el contrario, forman parte de la herencia, junto con bienes, derechos y también posibles deudas con Hacienda.

Una gestión incorrecta o tardía puede derivar en sanciones, comisiones acumuladas o incluso en la asunción involuntaria de cargas económicas.

El marco legal establece una serie de pasos claros que los familiares o herederos deben seguir para proteger su patrimonio y cumplir con las obligaciones fiscales. Conocerlos resulta clave para evitar errores que, en muchos casos, se producen por desconocimiento.

Qué hacer cuando fallece el titular de una cuenta bancaria

El primer paso tras el fallecimiento es verificar la existencia de cuentas bancarias activas a nombre del difunto. Para ello, los herederos pueden dirigirse a la Administración Tributaria, dado que las instituciones financieras tienen la obligación de informar sobre las cuentas de sus clientes que han fallecido.

Este procedimiento permite determinar si hay saldos disponibles, productos financieros vinculados o deudas pendientes. Contar con esta información desde el principio previene movimientos indebidos y facilita una adecuada planificación de la herencia.

Una vez que se han identificado las cuentas, es esencial informar sobre el fallecimiento al banco. Para ello, la entidad suele requerir el certificado de defunción y el testamento o, en su defecto, una declaración de herederos. Mientras no se complete este procedimiento, la cuenta permanecerá bloqueada y no será posible realizar disposiciones de fondos.

Hacienda no perdona: qué deben realizar los familiares del titular de una cuenta bancaria para no heredar sus deudas. (Fuente: Shutterstock).

Importancia de cerrar las cuentas bancarias de una persona fallecida

Mantener abiertas las cuentas de una persona fallecida puede generar comisiones de mantenimiento, intereses o cargos automáticos que incrementan el saldo negativo con el paso del tiempo. Estas sumas pueden integrarse a la herencia y afectar considerablemente a los herederos.

Además, si no se toman medidas adecuadas, la cuenta puede finalizar en un estado de abandono. La normativa vigente establece que, si transcurren 20 años sin que nadie reclame los fondos, el capital se transfiere al Estado español. La Agencia Tributaria posee procedimientos específicos para gestionar tales circunstancias.

Cerrar las cuentas una vez verificada la condición de heredero permite evitar costes innecesarios y facilitar el reparto de bienes conforme a la legislación vigente.

Hacienda no perdona: qué deben realizar los familiares del titular de una cuenta bancaria para no heredar sus deudas. Shutterstock

Evita heredar deudas con Hacienda: pasos clave tras un fallecimiento

Uno de los aspectos más delicados de una herencia es la posible existencia de deudas fiscales. En España, las deudas no cesan con el fallecimiento del titular y pueden transmitirse a los herederos si estos aceptan la herencia sin tomar las debidas precauciones.

La ley prevé tres opciones. La primera es la aceptación pura y simple, la cual implica asumir tanto los bienes como las deudas del fallecido. Esta opción acarrea un riesgo elevado si no se conoce con exactitud la situación patrimonial.

La segunda alternativa es la aceptación a beneficio de inventario. En esta situación, las deudas se saldan únicamente con los bienes heredados, sin afectar el patrimonio personal del heredero. Es el método más empleado cuando existen dudas sobre posibles obligaciones con Hacienda o con terceros.

La tercera opción consiste en renunciar a la herencia. Si las deudas superan claramente el valor de los bienes, esta elección permite evitar cualquier responsabilidad económica derivada del fallecimiento.

Realizar una elección correcta entre estas opciones resulta fundamental para no heredar deudas con Hacienda y prevenir consecuencias económicas a largo plazo. Por este motivo, los expertos aconsejan actuar con prudencia, recopilar toda la información financiera disponible y formalizar cada paso de acuerdo con la normativa.