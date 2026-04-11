La fragata Cristóbal Colón de la Armada Española ya está de vuelta en su base de Ferrol. Tras completar un exigente despliegue de 75 días, esta unidad naval regresó a puerto con la satisfacción de haber cumplido todos los objetivos operativos previstos. Se trata de una de las piezas más relevantes del sistema naval español, que una vez más demostró su alto nivel de disponibilidad y su capacidad para operar en entornos de alta complejidad. El despliegue comenzó el 26 de enero de 2026, cuando la fragata Cristóbal Colón se integró en el Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) de la OTAN. Durante estas semanas, la unidad participó activamente en operaciones en el mar Báltico y el mar del Norte, zonas de claro interés estratégico para la Alianza Atlántica. Bajo el control operativo del Mando de Operaciones de la Armada Española, la fragata desarrolló tareas vinculadas directamente a la Fuerza de Reacción Aliada, participando en el ejercicio multinacional “Steadfast Dart 2026”. Uno de los aspectos más destacados del despliegue fue la capacidad del Cristóbal Colón para operar en condiciones meteorológicas extremas. Estas duras condiciones permitieron validar tanto su disponibilidad como su robustez operativa en escenarios de alta exigencia. La fragata no solo cumplió su misión, sino que reforzó la presencia naval española en el flanco norte de la OTAN, contribuyendo a la disuasión y a la seguridad marítima colectiva. Tras la primera fase en el Báltico y el mar del Norte, la unidad realizó una escala en Copenhague. Desde allí se incorporó al grupo aeronaval francés liderado por el portaaviones Charles de Gaulle. En esta nueva etapa, la fragata Cristóbal Colón asumió tareas de escolta y defensa cercana del portaaviones francés, fortaleciendo la cooperación entre España y Francia y la capacidad de respuesta de la Alianza en el flanco sur europeo. Además, la Cristóbal Colón participó en la actividad de vigilancia reforzada de la OTAN “Neptune Strike 26-1” (NEST 26-1). Esta fase se centró en armonizar equipos de planificación multinacionales bajo el mando directo del Mando de Estructura de Fuerzas de la OTAN (STRIKFORNATO). El objetivo fue mejorar la interoperabilidad entre las distintas marinas aliadas y consolidar procedimientos comunes para actuar de forma coordinada en cualquier escenario de seguridad marítima. Antes de poner rumbo definitivo a Ferrol, la dotación realizó una parada logística en el puerto de Lárnaca, Chipre. Durante esta escala, la fragata recibió a bordo a la embajadora de España en Chipre, Mercedes Alonso Frayle. La visita permitió completar tareas de abastecimiento y sostén logístico, garantizando la continuidad operativa de la unidad durante el tránsito de regreso. La fragata F‑105 Cristóbal Colón se consolida como el buque de superficie más avanzado de la Armada española y una de las piezas clave de su proyección internacional. Construida por Navantia en los astilleros de Ferrol y en servicio desde 2012, esta unidad de la clase F‑100 ha sido seleccionada para misiones de alta complejidad en el Mediterráneo oriental por su capacidad para actuar como escolta principal y centro de mando en operaciones multinacionales. Con 146 metros de eslora y una dotación de algo más de 200 marinos, su diseño responde a un perfil claramente orientado a la defensa aérea y a la protección de agrupaciones navales en escenarios de alta tensión. El principal elemento diferenciador del Cristóbal Colón es su sistema de combate Aegis, uno de los más sofisticados del mundo, que integra radares, sensores y armamento en una única arquitectura capaz de gestionar múltiples amenazas de forma simultánea. Equipado con el radar AN/SPY‑1D(V), el buque puede detectar y seguir objetivos a gran distancia, incluidos misiles, aeronaves y drones, una amenaza cada vez más presente en los conflictos actuales.