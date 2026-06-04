Zarpó una de las fragatas más avanzadas de la Armada: fue construida en el país y es un orgullo nacional

La fragata Álvaro de Bazán (F-101), uno de los buques más modernos y capaces de la Armada Española, ha cruzado el canal de Panamá rumbo al océano Pacífico. De esta manera, se prepara para participar en los ejercicios RIMPAC 2026 y PAC DRAGON 2026 por primera vez.

Construida íntegramente en España por Navantia en los astilleros de Ferrol, representa un verdadero orgullo nacional y un referente de la industria de defensa española.

Zarpó una de las fragatas más avanzadas de la Armada: fue construida en el país y es un orgullo nacional Estado Mayor de Defensa

Así es la fragata de la Armada producida en el país

La F-101 es la cabeza de serie de la clase F-100, fragatas multipropósito especialmente diseñadas para la defensa antiaérea de área, según explica el Ministerio de Defensa de España.

Su principal fortaleza radica en la integración del sistema de combate AEGIS con el potente radar AN/SPY-1D, lo que la convierte en una de las primeras fragatas europeas con estas capacidades avanzadas. Esto le permite detectar, rastrear y combatir múltiples amenazas aéreas y misilísticas de forma simultánea, protegiendo a grupos navales enteros.

Características técnicas principales:

Desplazamiento: 5.853 toneladas a plena carga.

Eslora: 146,7 metros.

Manga: 18,6 metros.

Calado: 7,4 metros.

Velocidad máxima: 28 nudos.

Propulsión: Sistema CODOG (dos turbinas de gas GE LM-2500 y dos motores diésel Bazán-Caterpillar).

Autonomía: 4500 millas náuticas a 18 nudos.

Dotación: 205 personas (ampliable a 236 con Estado Mayor y Unidad Aérea Embarcada).

El armamento que posee la fragata Álvaro de Bazán

Su armamento incluye un lanzador vertical de 48 celdas para misiles SM-2 y ESSM, 8 misiles Harpoon superficie-superficie, un cañón de 127 mm MK45 Mod 2, torpedos MK-46 y capacidad para embarcar un helicóptero SH-60B Seahawk .

De acuerdo a la cartera encabezada por Margarita Robles Fernández, el Álvaro de Bazán cuenta además con sonares avanzados (DE 1160 de casco y posibilidad de ATAS remolcado) y sistemas de contramedidas electrónicas y de señuelos.

La historia de la fragata y su proyección internacional

Botada el 27 de octubre de 2000 y entregada a la Armada el 19 de septiembre de 2002, la “Cientoúnica” lleva el nombre del ilustre marino español Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz. Su lema, “Rey servido y patria honrada”, resume el espíritu de su dotación.

Zarpó una de las fragatas más avanzadas de la Armada: fue construida en el país y es un orgullo nacional Navantia

A lo largo de sus más de dos décadas de servicio, ha participado en numerosas operaciones y ejercicios de la OTAN, como Active Endeavour, Unified Protector (embargo de armas a Libia) y ha actuado como buque insignia de agrupaciones navales permanentes (SNMG-1 y SNMG-2). También escoltó al portaaviones USS Theodore Roosevelt en un despliegue conjunto con la US Navy.

La nueva misión de la fragata en el Pacífico

La fragata zarpó desde el Arsenal de Ferrol en mayo de 2026 para un despliegue de aproximadamente 165 días y más de 24.000 millas náuticas. Tras completar la fase atlántica con adiestramientos y ejercicios de tiro, el cruce del canal de Panamá abre las puertas al teatro del Pacífico.

RIMPAC (Rim of the Pacific) es el mayor ejercicio naval multinacional del mundo, liderado por la Marina de Estados Unidos . En esta edición, que coincide con el 250 aniversario de la independencia estadounidense, participarán decenas de unidades de superficie, submarinos, aeronaves y fuerzas anfibias de múltiples naciones.

Por su parte, PAC DRAGON se centra en la defensa antimisil, donde la Álvaro de Bazán actuará como buque de mando en ciertas fases, embarcando personal estadounidense.

Esta participación inédita para la unidad refuerza la interoperabilidad de la Armada Española con sus aliados, proyecta la capacidad industrial y militar española en el Indo-Pacífico y demuestra la madurez operativa de las F-100 en entornos de alta intensidad.

El motivo de orgullo nacional y el futuro dentro de la Armada

La fragata Álvaro de Bazán no solo es un buque de combate de última generación: simboliza el éxito del programa F-100, que posicionó a España entre los pocos países capaces de diseñar y construir fragatas AEGIS.

Su despliegue actual pone de manifiesto el compromiso de la Armada con la proyección naval, la diplomacia de flota y la defensa colectiva en un escenario geopolítico cada vez más complejo.