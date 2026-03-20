El submarino S-81 Isaac Peral, el más moderno de la Armada Española, regresó triunfante al Arsenal de Cartagena tras completar un mes entero de despliegue operativo. Construido en España, este buque representa el orgullo nacional de la tecnología naval española y acaba de demostrar su valía en aguas internacionales. Según informó el Estado Mayor de la Defensa a través de sus redes sociales, la nave completó su misión en la operación Noble Shield de la OTAN. “El submarino ‘Isaac Peral’ completa su despliegue en la operación de seguridad marítima, defensa y disuasión de la OTAN ‘Noble Shield’. Tras un mes de misión, el buque llega a Cartagena con el deber cumplido en aguas del Mediterráneo”, informaron. Con una tripulación de 55 hombres y mujeres al mando del Capitán de Corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle, el submarino S-81 Isaac Peral se integró a una de las agrupaciones navales permanentes que operó en el flanco sur del Mar Mediterráneo. Su participación fue clave para mantener la vigilancia marítima, disuadir posibles amenazas y garantizar el uso seguro de las rutas internacionales. Este no fue el primer despliegue del submarino más moderno de la Armada. En octubre del año pasado ya participó en la operación Sea Guardian de la OTAN, donde navegó 46 días, acumuló 840 horas de inmersión y recorrió 5050 millas náuticas, realizando escalas en Sicilia, Alejandría y Souda. Tras ese primer éxito, el S-81 Isaac Peral completó un exigente periodo de adiestramiento y alistamiento centrado en la instrucción avanzada de la dotación, evaluación de sistemas y ejercicios tácticos de alta complejidad. El S-81 Isaac Peral, el submarino más avanzado de la Armada Española, marca el inicio de la serie de cuatro unidades de la clase S-80 Plus. Concebido y construido íntegramente en España, representa un claro ejemplo de la excelencia industrial y tecnológica nacional en el sector de la defensa. Lo que hace único al Isaac Peral es su modernidad. El buque cuenta con capacidades mejoradas de obtención de inteligencia respecto a la serie anterior, junto con equipos tecnológicamente avanzados que permiten cooperar con otras unidades a mayor distancia y con mayor precisión en la información. Estas características, según explicó el propio comandante Clavijo Rey-Stolle, “favorecen la integración y la interoperabilidad con el resto de unidades participantes en la misión”. Asimismo, cuenta con una un desplazamiento en inmersión de aproximadamente 3000 toneladas y una eslora cercana a los 80 metros, además de operar con misiles y torpedos pesados. También incluye sistema de combate, sensores y sonares de última generación.