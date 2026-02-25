España, una tierra de contrastes y riqueza histórica, despliega ante los ojos del mundo una vasta gama de tesoros culturales y naturales para recorrer en el marco de una escapada. Con sus pintorescos pueblos, majestuosas ciudades y playas de ensueño, este país mediterráneo cautiva a millones de visitantes cada año. Con más de 47 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el país ibérico ostenta una posición privilegiada en el mapa turístico mundial, destacando su inigualable legado cultural y arquitectónico que se torna ideal para realizar escapadas. Entre sus enclaves más encantadores se destaca una bella aldea de Galicia, donde la tradición se entrelaza con la modernidad en un escenario de ensueño. Con vistas panorámicas que dejan sin aliento a los visitantes y una rica oferta gastronómica, este destino se erige como una parada imperdible para los viajeros. En un rincón apartado de la bulliciosa vida urbana se encuentra una joya escondida en La Reserva de la Biosfera Área de Allariz. Se trata de la Aldea Rural Santo André. Con una oferta que combina el confort de un alojamiento acogedor con la belleza de su entorno, este lugar se erige como un refugio idílico para aquellos que buscan conectar con la naturaleza. La Aldea Rural Santo André se compone de un apartamento y seis habitaciones, y ofrece un ambiente familiar agradable, donde los visitantes pueden disfrutar de una estancia relajada y placentera. El lugar cuenta con: Rodeada de prados ondulantes, bosques frondosos y múltiples rutas de senderismo, este sitio es un punto de partida ideal para explorar los tesoros de la región. Además, al estar situado en las proximidades del Parque Natural Baixa Limia, los amantes del aire libre encontrarán aquí un paraíso para practicar actividades al aire libre y disfrutar de vistas panorámicas únicas. Por último, los viajeros tendrán la oportunidad de degustar la rica gastronomía local, con un servicio de restaurante disponible bajo pedido. Con la posibilidad de ir con mascotas, este sitio ofrece una experiencia única donde la tranquilidad y la belleza se funden en un escenario de magnífico. Además de las innumerables rutas de senderismo que rodean el lugar, los alrededores ofrecen una variedad de lugares de interés que complementan la experiencia de quienes visitan esta región única. Algunos de esos sitios de interés son: Partiendo desde la ciudad de La Coruña, capital de Galicia, la Aldea Rural Santo André se encuentra a unos 220 kilómetros. La ruta más accesible y rápida para ir desde un lugar a otro es tomando las carreteras AP-53 y AP-9, lo cual demanda un tiempo de2 horas y 20 minutos aproximadamente.