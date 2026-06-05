Solo 8 países del mundo lo tienen | La Armada está a punto de hacer historia y construirá un nuevo buque que cambiará el panorama mundial

España da un paso histórico en su capacidad de defensa naval. La Armada Española ha encargado a Navantia el estudio para la construcción de un nuevo portaaviones que posicionará al país entre las potencias militares con mayor proyección estratégica.

Este ambicioso proyecto no solo refuerza la soberanía y la disuasión españolas, sino que confirma el objetivo claro de operar con 30 aviones de combate de última generación.

Solo 8 países del mundo lo tienen | La Armada está a punto de hacer historia y construirá un nuevo buque que cambiará el panorama mundial Navantia

Un buque del que solo ocho naciones pueden presumir

En un mundo donde la superioridad naval marca la diferencia en escenarios geopolíticos complejos, poseer un portaaviones de estas características es un privilegio de muy pocos.

Actualmente, solo 8 países del mundo cuentan con esta capacidad avanzada de proyección de poder aéreo desde el mar. España, con este nuevo buque, se prepara para entrar con fuerza en ese selecto club y cambiar el panorama mundial de la defensa.

El encargo a Navantia representa el inicio formal de un proceso que convertirá a la Armada en una de las fuerzas navales más modernas de Europa y del Atlántico.

Este nuevo portaaviones no será un buque más: se trata de una plataforma diseñada para operar aviones de combate convencionales, elevando significativamente las capacidades actuales centradas en el buque Juan Carlos I, de tipo LHD.

Los únicos países que cuentan con esta tecnología

De acuerdo al Global Firepower, solamente 8 naciones cuentan con portaaviones:

Estados Unidos: 11 portaaviones

China: 3

India: 2

Italia: 2

Reino Unido: 2

Francia: 1

Rusia: 1

España: 1.

Los beneficios de la construcción del nuevo portaaviones

Navantia, la empresa naval pública española, vuelve a ser protagonista. Con una larga trayectoria en la construcción de buques de alta complejidad, el astillero asume el estudio de viabilidad de este portaaviones, que promete incorporar las tecnologías más avanzadas en catapultas, sistemas de recuperación de aeronaves y plataformas de operación.

Solo 8 países del mundo lo tienen | La Armada está a punto de hacer historia y construirá un nuevo buque que cambiará el panorama mundial Navantia

Este proyecto generará miles de empleos cualificados, impulsará la I+D+i en el sector naval español y consolidará la cadena de suministro nacional. La construcción de un buque de esta envergadura representa una inversión estratégica que multiplica su retorno en forma de soberanía tecnológica y desarrollo económico.

España contará con 30 aviones de combate de última generación

El Gobierno español confirmó su compromiso con la modernización de las Fuerzas Armadas. El objetivo es claro: disponer de 30 aviones de combate de última generación para dotar al nuevo portaaviones.

Esta flota aérea permitiría a España responder con rapidez y eficacia a cualquier amenaza en el Mediterráneo, el Atlántico o en misiones internacionales junto a aliados de la OTAN.

La decisión llega en un momento de creciente inestabilidad global , donde las potencias militares invierten fuertemente en capacidades navales.

Contar con un portaaviones avanzado no solo mejora la interoperabilidad con socios europeos y transatlánticos, sino que refuerza la posición de España como actor clave en la seguridad marítima.