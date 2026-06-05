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En 2026, España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio del programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.
La medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, sino que refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias.
España abre el voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008
El programa tiene como objetivo expandir la base de apoyo social hacia las Fuerzas Armadas, incentivar la participación femenina y proporcionar una vía de formación práctica cimentada en valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Este enfoque se integra en una estrategia de modernización que enfatiza la voluntariedad.
De acuerdo con la información oficial, esta formación ofrece a los participantes la oportunidad de recibir entrenamiento militar básico durante periodos que varían —de 1 a 30 días en el caso de reservistas— con un compromiso inicial que puede extenderse a lo largo de varios años.
Ley sobre el servicio militar y su obligatoriedad en España
Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares).
En escenarios excepcionales, con la autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, podrían activarse mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.
La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.
El Gobierno descarta restablecer el servicio militar obligatorio
El Gobierno y el Ministerio de Defensa subrayan que no se prevé la reinstauración del servicio militar obligatorio, enfocándose en un aumento gradual de efectivos profesionales y en la eficacia de las reservas voluntarias.
En naciones europeas como Alemania, Dinamarca o Suecia se han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; en España, esta posibilidad ha sido descartada, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La funcionaria confirmó: “España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, dedicadas a misiones internacionales y a la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en respaldar el modelo actual que hemos establecido”.
La agencia de noticias EFE destacó que Robles ha manifestado su oposición a esta medida: “No habrá servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la mente a nadie”.