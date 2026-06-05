En 2026, España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio del programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.

La medida no implica el regreso del servicio militar obligatorio, suspendido desde 2001, sino que refuerza el modelo de Ejército profesional mediante un sistema de reservas voluntarias.

Es oficial | Empieza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas (foto: archivo).

España abre el voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008

El programa tiene como objetivo expandir la base de apoyo social hacia las Fuerzas Armadas, incentivar la participación femenina y proporcionar una vía de formación práctica cimentada en valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Este enfoque se integra en una estrategia de modernización que enfatiza la voluntariedad.

De acuerdo con la información oficial, esta formación ofrece a los participantes la oportunidad de recibir entrenamiento militar básico durante periodos que varían —de 1 a 30 días en el caso de reservistas— con un compromiso inicial que puede extenderse a lo largo de varios años.

Es oficial | Empieza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas (foto: archivo).

Ley sobre el servicio militar y su obligatoriedad en España

Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares).

En escenarios excepcionales, con la autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, podrían activarse mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.

La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.

El Gobierno descarta restablecer el servicio militar obligatorio

El Gobierno y el Ministerio de Defensa subrayan que no se prevé la reinstauración del servicio militar obligatorio, enfocándose en un aumento gradual de efectivos profesionales y en la eficacia de las reservas voluntarias.

En naciones europeas como Alemania, Dinamarca o Suecia se han reactivado modelos de servicio militar obligatorio; en España, esta posibilidad ha sido descartada, según la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La funcionaria confirmó: “España cuenta con unas Fuerzas Armadas profesionales, dedicadas a misiones internacionales y a la lucha contra incendios. Nuestro enfoque se centra en respaldar el modelo actual que hemos establecido”.

La agencia de noticias EFE destacó que Robles ha manifestado su oposición a esta medida: “No habrá servicio militar, en absoluto, ni creo que se le haya pasado por la mente a nadie”.