El Corte Inglés inicia su Black Friday 2025 con hasta un 40% de descuento en tecnología, belleza, hogar, juguetes y más. Promociones hasta el 30 de noviembre.

Carrefour saca a la venta el “turrón más accesible del mundo” para festejar la Navidad: cuesta menos de 5 euros

Llegan las fiestas a El Corte Inglés: la empresa inaugura sus mercados de Navidad en once ciudades del país

En España, el Black Friday se ha convertido en una semana entera de grandes descuentos y oportunidades de compra para millones de consumidores. Con el calendario marcando el inicio de la temporada navideña, las grandes cadenas compiten por captar la atención de quienes buscan adelantar sus compras.

Es en ese contexto que El Corte Inglés ha dado el pistoletazo de salida a su campaña de descuentos con promociones que alcanzan el 40% en categorías clave como tecnología, belleza, moda, hogar y juguetes.

Las ofertas, que iniciaron el pasado lunes 24, estarán activas hasta el domingo 30 de noviembre. En algunos casos estas incluyen bonificaciones adicionales para futuras compras.

El Corte Inglés adelanta su campaña con ofertas destacadas y acceso prioritario para quienes usen la app o la Tarjeta El Corte Inglés. Shutterstock

Qué productos tienen descuentos desde este lunes

La cadena ha iniciado este lunes 24 de noviembre su campaña de Black Friday con un adelanto para quienes compren en tienda usando la Tarjeta El Corte Inglés o se identifiquen a través de la app. Estos clientes acceden desde ya a hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería, junto a un 15% de bonificación para próximas compras entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.

El resto del público podrá beneficiarse de las mismas condiciones los días 27 y 28. Además, toda la semana incluirá ofertas en belleza, accesorios, deportes, cultura, hogar, alimentación y electrónica, con productos destacados como el televisor LG 65″ QNED evo MiniLED, rebajado de 1399 a 699 euros, o el Samsung Galaxy A56 5G, por 379,90 euros frente a las 599 iniciales.

También destacan en electrodomésticos la lavadora Bosch de 9 kg por 449 euros (antes 749), el frigorífico Combi LG por 699 euros, y el aspirador Dyson Gen5 Detect a 649 euros (antes 899). En parafarmacia, belleza y cosmética, las rebajas alcanzan hasta el 30%, con marcas como CK One, GHD y Olistic.

Oportunidades para Navidad en juguetes y alimentación

Hasta el viernes 28 de noviembre, quienes compren en la sección de juguetería obtendrán una bonificación del 25% válida para nuevas compras entre el 18 y el 31 de diciembre. La promoción incluye marcas como Barbie, LEGO y Gabby’s Dollhouse, pensadas para el público infantil en vísperas navideñas.

En alimentación, también se aplican descuentos y bonificaciones destacadas: jamón ibérico con un 10% de regalo, un 60% en pescadería, 2x1 en productos como espárragos Carretilla y bonito del Norte, y aceite de oliva virgen extra Carbonell a 25,95 euros el bidón de 5 litros. En el Club del Gourmet, hay promociones en panettones, chocolates y champagnes.

En el ámbito del hogar, los descuentos afectan a juegos de cama, cortinas, alfombras, menaje y colchones. Las ollas a presión WMF, por ejemplo, cuentan con una rebaja del 40%, consolidando este sector como uno de los más activos del Black Friday 2025.

Viajes, cultura y financiación especial

La campaña no solo se limita a productos físicos. Viajes El Corte Inglés ofrece una de las selecciones más amplias del año con rebajas de hasta el 60%. Entre las ofertas más destacadas se incluyen billetes de avión por menos de 100 euros, escapadas desde 50 euros, viajes europeos desde 200 euros y destinos internacionales por debajo de 1000 euros.

Las promociones incluyen juguetes, productos gourmet y artículos para el hogar, ideales para adelantar las compras navideñas.

Como novedad, este año se añade la posibilidad de financiar el viaje en 10 meses, facilitando el acceso a experiencias de mayor coste, como el Caribe, Laponia o cruceros. En el terreno de la cultura y el ocio, se aplicará hasta un 40% de descuento en agendas, artículos de papelería y escritura de lujo.

Con estas promociones, El Corte Inglés se consolida una vez más como uno de los referentes del Black Friday en España, ofreciendo alternativas atractivas tanto para el consumo inmediato como para la planificación de las fiestas de fin de año y las vacaciones de 2026.