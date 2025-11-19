Carrefour saca a la venta el “turrón más accesible del mundo” para festejar la Navidad.

Carrefour ha sacado a la venta “El turrón más accesible del mundo”. Se trata de un turrón que incluye información en sistema Braille para que las personas ciegas o con alguna discapacidad visual puedan acceder a la información del mismo con facilidad.

De cara a la próxima campaña de Navidad, la Fundación Solidaridad Carrefour en conjunto con Turrones y Helados 1880 han lanzado este nuevo turrón. Esta iniciativa también cuenta con la colaboración de Fundación ONCE para la Atención de Personas con sordoceguera (FOAPS).

“El turrón más accesible del mundo” comercializado por Carrefour, es una edición especial que ha sido elaborado por la empresa “Confectionary Holding”.

Además, contará con una edición limitada de 77.000 tabletas. Su aspecto más llamativo es el envase, que incluye información en sistema Braille. También incorpora un código QR accesible que permite a las personas ciegas -y a cualquier consumidor- acceder fácilmente a todos los detalles del producto.

Cabe destacar que un euro por cada unidad vendida se destinará íntegramente a la FOAPS . De este modo, la iniciativa busca apoyar programas de atención para menores con sordoceguera, con el objetivo de mejorar su bienestar y calidad de vida.

Este “turrón accesible” solamente se encuentra a la venta en los supermercados e hipermercados de la cadena Carrefour.

Un turrón a favor de la infancia con sordoceguera

Desde Carrefour destacan que “es una edición limitada de Turrones 1880, que destaca por su etiquetado en braille y su marca táctil, pensados para que cada persona pueda identificarlo fácilmente. Porque el mejor sabor es el que se comparte sin límites”.