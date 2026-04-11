El tiempo dará un giro marcado durante los próximos días, tras un periodo de temperaturas altas poco habituales para abril. La llegada de frentes atlánticos traerá lluvias, tormentas y un descenso térmico en varias regiones, en especial en el oeste y el norte peninsular. En este contexto, ha empezado a circular el concepto de “tormenta negra”, una forma de describir jornadas con nubosidad muy densa, cielos oscuros y precipitaciones intensas. Aunque no es un término oficial, encaja con el tipo de condiciones que se esperan en buena parte del territorio. El pronóstico apunta a la entrada de un frente frío con lluvias intensas y tormentas, que afectará principalmente a Galicia, el Cantábrico, Castilla y León y Extremadura. En estas zonas se prevén precipitaciones persistentes, ráfagas de viento y episodios de tormenta eléctrica. También en Andalucía occidental se espera un aumento de la inestabilidad, con lluvias que pueden ser localmente intensas. Este escenario generará días con cielos muy cubiertos y menor visibilidad, condiciones que se asocian con una “tormenta negra” por su impacto visual y meteorológico. En el centro peninsular, como Madrid y alrededores, el tiempo será más variable. Habrá momentos de estabilidad, pero también chubascos y tormentas aisladas que pueden aparecer de forma rápida a lo largo de la semana. El término “tormenta negra” se utiliza para describir episodios con nubes densas, lluvias intensas y sensación de oscuridad durante el día. No es una categoría oficial, pero refleja cómo se perciben estos cambios bruscos del tiempo. En esta ocasión, la combinación de aire cálido acumulado y la llegada de aire más frío favorece la formación de tormentas. Este contraste genera nubes de gran desarrollo vertical, que bloquean la luz y provocan ese efecto de cielo oscuro que suele llamar la atención. Además, las tormentas pueden desarrollarse en pocas horas. Esto da lugar a aguaceros intensos, acompañados de viento y actividad eléctrica, lo que refuerza la sensación de un fenómeno más severo. Abril es un mes marcado por la variabilidad atmosférica. Es habitual que se alternen días cálidos con la entrada de borrascas que cambian el tiempo de forma rápida. Este patrón es típico de la primavera en la Península. En los últimos días, las temperaturas han sido elevadas para la época. Este calor favorece la acumulación de energía en la atmósfera. Cuando llega un frente frío, esa energía se libera en forma de tormentas más activas y precipitaciones intensas. Este comportamiento explica por qué se repiten episodios de lluvias, cielos cubiertos y tormentas en esta época del año, especialmente en el oeste y norte, donde la influencia atlántica es más directa.