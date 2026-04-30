La compraventa de viviendas en España volvió a registrar una caída en febrero, con un descenso del 7,7%, lo que supone el segundo ajuste en lo que va de año. En paralelo, el precio de la vivienda mantuvo su tendencia al alza, aunque moderó su crecimiento hasta el 5,4%, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios experimentó un leve repunte del 0,2% interanual, según los datos del Consejo General del Notariado. Este escenario se produce en un mercado marcado por un déficit de vivienda frente a una demanda creciente, lo que continúa impulsando los precios al alza y dificultando el acceso, especialmente para los jóvenes y los sectores con menos recursos. Con la caída de febrero, ya son cinco los meses consecutivos de retrocesos en la compraventa, iniciados en octubre de 2025, comunicó EFE. En febrero se registraron 55.228 operaciones de compraventa de vivienda. Las transacciones de pisos descendieron un 9,4% hasta las 41.407 unidades, mientras que las viviendas unifamiliares cayeron un 2,3% hasta las 13.821 operaciones. La caída de la compraventa se extendió a 14 comunidades autónomas, con descensos especialmente intensos en: El precio medio del metro cuadrado se situó en febrero en 1977 euros, lo que representa un incremento interanual del 5,4%, inferior al 9% registrado en enero. En el caso de los pisos, el precio se encareció un 7,7% hasta los 2292 euros por metro cuadrado, mientras que las viviendas unifamiliares alcanzaron un promedio de 1458 euros por metro cuadrado, con un aumento del 2,6%. En términos territoriales, doce comunidades registraron subidas de precios, mientras que cinco presentaron descensos, algo que no ocurría desde agosto de 2024. En febrero, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron un 0,2% hasta alcanzar las 30.109 operaciones. La cuantía promedio se situó en 175.904 euros, tras aumentar un 6,3%. El porcentaje de compras financiadas mediante hipoteca fue del 54,5%, y en estos casos el préstamo cubrió de media el 72,4% del precio del inmueble.