Los telescopios XMM-Newton y XRISM detectaron “una explosión nunca antes vista” que surgió desde un agujero negro oculto en la galaxia espiral ‘NGC 3783’. La poderosa llamarada de rayos X generó vientos que expulsaron material a “60.000 kilómetros por segundo”. El fenómeno sorprendió a los investigadores por su rapidez y magnitud.

El telescopio Hubble captó recientemente nuevas imágenes de esta galaxia. En cuestión de horas, los astrónomos observaron “una brillante llamarada de rayos X” que brotó del agujero negro antes de desvanecerse con rapidez. Este comportamiento excepcional disparó nuevas preguntas sobre la dinámica de los núcleos galácticos activos.

Los investigadores de la ESA publicaron el estudio en Astronomy and Astrophysics. Allí destacaron que es la primera vez que observan un agujero negro generar vientos tan veloces y de manera casi inmediata tras la ráfaga inicial.

Cómo este agujero negro logra generar vientos ultrarrápidos

El agujero negro responsable del estallido posee una masa equivalente a “30 millones de ‘soles’”. Se ubica en el “Núcleo Galáctico Activo” de la galaxia, una región que brilla intensamente por su actividad extrema. Desde allí emite chorros y vientos que viajan a velocidades extraordinarias.

Los científicos compararon estos vientos con “grandes erupciones solares” conocidas como eyecciones de masa coronal. Según el estudio, los agujeros negros supermasivos pueden actuar a veces como el Sol, lo que los vuelve “menos extraños” y ayuda a comprender mejor su comportamiento.

Este hallazgo revela que la física solar y la de alta energía podría funcionar de formas “sorprendentemente familiares” en otras regiones del cosmos. Para los astrónomos, este paralelismo abre nuevas líneas de investigación.

La cooperación internacional que permitió el descubrimiento

XMM-Newton, con 25 años de trayectoria, es un explorador clave del Universo “caliente y extremo”. XRISM, lanzado en 2023, se concentra en estudiar cómo se mueven la materia y la energía en el espacio.

Los investigadores remarcaron que este avance es fruto de una colaboración sólida entre agencias espaciales. Según la Agencia Espacial Europea, el trabajo conjunto permitió observar “algo nunca visto”: vientos rápidos, ultrarrápidos y provocados por erupciones vinculadas a un agujero negro supermasivo.

El descubrimiento sugiere nuevos puntos de conexión entre distintos fenómenos cósmicos. A medida que los telescopios continúen observando ‘NGC 3783’, los astrónomos esperan comprender mejor cómo evolucionan estos eventos extremos.