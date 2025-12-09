Leroy Merlin confirmó el cierre de dos de sus tiendas más emblemáticas en París: Rosa-Parks y Daumesnil. La empresa explicó que ambas acumulaban “pérdidas estructurales” pese a registrar cerca de 600.000 operaciones de venta cada una en 2024.

En España casi nadie conoce a la familia francesa Mulliez, pero es difícil encontrar a una sola persona que no haya comprado en alguna de sus tiendas. Suyos son los supermercados Alcampo (Auchan), Decathlon, Kiabi, Norauto o los restaurantes Flunch.

Ahora que en su lugar de origen los negocios no van bien (Auchan, en pérdidas, ha anunciado 2389 despidos en Francia), el mercado español abre un claro en el camino de la discreta y poderosa familia encabezada por Gérard Mulliez.

Los cierres confirmados están previstos para abril y octubre de 2026. Ambas tiendas cuentan con 6000 m² y representan el formato clásico de gran superficie. Los establecimientos de Beaubourg y La Madeleine seguirán abiertos y serán renovados, según detalló Loïc Porry, director regional en París.

La compañía afirmó: “El objetivo es proponer un puesto a todo el personal”, aunque los sindicatos alertaron sobre riesgos laborales.

A Leroy Merlin S.A. store in Ospedalicchio, a "frazione" of Bastia Umbra (Umbria, Italy), August 8, 2019. Attribution: @ 2019 Daniele Costantini / CC BY-SA 4.0

Se despide la tienda favorita de bricolaje: 271 empleados quedan a la espera de noticias

Leroy Merlin impulsa un giro estratégico hacia tiendas urbanas de pequeño formato. Son espacios de 100 a 250 m², dedicados a cocina, baño o menaje. Este concepto se probó en el distrito XV y en Boulogne-Billancourt.

“Los consumidores tienen grandes expectativas en términos de proximidad y flexibilidad”, señaló Porry. El 90% de los clientes de estas tiendas piloto vive en un radio de 1,5 km, dato clave para su expansión.

Los cierres afectan a 271 trabajadores. La empresa promete reubicar a todo el personal en alguno de sus 26 centros del área metropolitana de París. Sin embargo, la CFDT denunció que, si un trabajador rechaza la reubicación, podría afrontar un "despido por motivo disciplinario“.

El Ayuntamiento pidió "transparencia total“. El teniente de alcalde Nicolas Bonnet Oulaldj advirtió que la decisión “pone en peligro cientos de empleos y debilita el tejido comercial”.

El imperio detrás de Leroy Merlin

Una investigación de France TV estima que los Mulliez, gobernados por una asociación familiar de 1500 miembros , controlan el 10% del comercio en Francia con sus 130 marcas. Una de ellas, Leroy Merlin, ha terminado un año récord en España, impulsada por un mercado inmobiliario alocado y la fiebre del “hazlo tú mismo”.

La Península fue el primer lugar donde, en 1989, se expandió la cadena fuera de Francia, pero el salto cualitativo llegó en 2018 con la fusión con Aki Bricolaje.

“Integramos entonces unas 50 tiendas, fue un gran esfuerzo”, recordó Alberto Bustío. Desde la pandemia, sus ventas se han disparado un 56%.

El directivo destacó que cada compra o alquiler de vivienda desencadena proyectos de acondicionamiento, donde la marca concentra una oferta masiva de productos. La competencia es amplia —de Brico Depôt a Ikea o Amazon—, pero Leroy Merlin se beneficia de una visibilidad de marca más fuerte.

Los formatos varían entre grandes superficies de más de 5000 m², tiendas intermedias de 2000 a 4000 m² y locales urbanos estratégicos en zonas prime como Nuevos Ministerios o plaza Cataluña. La inversión es constante: casi 100 millones por año para modernizar y abrir nuevos centros.

La firma sostiene un sistema laboral particular heredado del modelo Mulliez, con primas colectivas, reparto de beneficios —5,7% sobre salario en 2024— y participación accionarial: 80.000 de sus 110.000 empleados en el mundo son accionistas.

Además, su estrategia omnicanal incluye ventas web, telefónicas y un catálogo ampliado por su marketplace de más de 2,3 millones de referencias y seis millones de usuarios fidelizados.

Leroy Merlin: resultados récord en España y un modelo omnicanal en expansión

La empresa cerró 2024 con un resultado neto de 156 millones de euros y una cifra de negocio de 3590 millones, un 5,2% más. La venta a distancia creció un 33%, el cliente profesional un 11% y los proyectos llave en mano un 9%.

“Tardamos 24 años desde que llegamos a España en facturar 1500 millones de euros y en los últimos cinco años hemos añadido prácticamente esa cifra”, afirmó Alain Ryckeboer, CEO de Leroy Merlin España.

La compañía prevé acercarse a los 4000 millones en ventas en 2025 y ampliar su catálogo online hasta 250.000 referencias, además de ofrecer 3 millones de productos en su marketplace.

Objetivos 2025: eficiencia, precios y más aperturas

Ryckeboer aclaró: “Las tiendas urbanas son muy caras y no son muy rentables”. Aun así, seguirán abiertas, pero el foco estará en mejorar experiencia en tienda, precios competitivos y mayor disponibilidad de producto.

La empresa apuntaba para el 2025 crecer un 6% en el segmento profesional y un 12% en ventas online. En tanto, el marketplace aumentará un 40%. Aunque aún no se tienen los resultados del corriente ciclo, el balance apunta a ser uno de los más positivos en su historia.

En 2024, Leroy Merlin registró 126 millones de visitas en tiendas y 356 millones en su web. “El 74% de los clientes que entran en la web acaban comprando en tienda”, indicó Fernando de Palacio.

A su vez, la empresa anunció tres nuevas aperturas en 2026 y un objetivo de 20 tiendas urbanas para 2030. Cadenas como Castorama o Decathlon siguen una estrategia similar.