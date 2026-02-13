El calendario astronómico marca una cita especial para el martes 17 de febrero de 2026, cuando se producirá un eclipse solar anular, un fenómeno conocido popularmente como “anillo de fuego”. Este evento ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrir completamente el disco solar, dejando visible un aro luminoso en sus bordes. A diferencia de un eclipse total, durante este fenómeno el cielo no se oscurece por completo. La Luna se encontrará cerca de su apogeo, el punto más alejado de la Tierra, por lo que su tamaño aparente será ligeramente menor que el del Sol. Esto impide que la umbra toque la superficie terrestre y permite que la antumbra genere el característico anillo brillante, según la NASA. Con la llegada de este fenómeno, observadores del cielo y aficionados a la astronomía ya preparan equipos y medidas de seguridad para seguir el evento, que tendrá visibilidad limitada debido a su trayectoria. La franja de anularidad será estrecha, de unos 600 kilómetros de ancho, y atravesará principalmente regiones remotas de la Antártida y las aguas del océano Antártico. Debido a esta ubicación, la mayoría de las zonas pobladas solo podrá observar el eclipse de manera parcial. En la Isla Rey Jorge, en las Shetlands del Sur, el oscurecimiento alcanzará aproximadamente el 83% del Sol durante la mañana local. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el fenómeno será leve, mientras que en Punta Arenas, Chile, el Sol se ocultará parcialmente poco antes del atardecer. En el extremo sur de Sudamérica el eclipse será visible como parcial. La cobertura solar variará según la ubicación, pero no superará niveles moderados de oscurecimiento. El evento comenzará alrededor de las 09:56 Tiempo Universal (UT) y finalizará cerca de las 14:27 UT. La fase anular -cuando se observa el anillo luminoso- se extenderá por poco más de dos minutos, con una duración máxima cercana a 2 minutos y 20 segundos. Debido a la ubicación remota del corredor de anularidad, no se ha confirmado si habrá transmisiones oficiales en directo. Las condiciones logísticas y climáticas en la Antártida dificultan la instalación de equipos científicos y de divulgación. Mirar el Sol directamente sin protección puede causar daños irreversibles en la visión. Para observar el eclipse es indispensable utilizar gafas certificadas para eclipses solares o métodos indirectos de proyección. Incluso durante la fase anular, el brillo solar sigue siendo intenso. A diferencia de un eclipse total, el anillo de luz permanece visible en todo momento, por lo que nunca es seguro observarlo a simple vista. El calendario astronómico incluye otros tres eclipses durante el año. El 3 de marzo se producirá un eclipse total de Luna visible en gran parte de América, mientras que el 12 de agosto ocurrirá un eclipse total de Sol observable en regiones de Europa como España, además de Islandia y Groenlandia. El año cerrará el 28 de agosto con un eclipse parcial de Luna visible en América, Europa y África, completando un ciclo astronómico que promete varios espectáculos celestes para los observadores del cielo.