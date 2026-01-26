Un agricultor intenta construir una casa para su hijo en la finca y la Justicia lo prohíbe: el Tribunal Supremo explica el motivo

La justicia ha rechazado la solicitud presentada por un agricultor para construir una nueva vivienda en su finca, que sería destinada a su hijo, futuro gerente de la explotación. Los tribunales han considerado que la explotación ya dispone de espacio habitable suficiente.

Actualmente, en la finca erradicada en Alemania vive el propio agricultor, sus hermanos, sus suegros y los herederos de la granja. Su objetivo era construir una nueva casa en un terreno colindante para su hijo mayor, que es el heredero de la granja y el nuevo gerente de la explotación.

Sin embargo, dos tribunales han rechazado la solicitud al argumentar que la necesidad de una nueva casa fue generada por él mismo al destinar las viviendas existentes a otros familiares.

La defensa del agricultor ante la imposibilidad de expandir su terreno

Según informa el medio local “Agrarheute”, el agricultor posee un total de cuatro viviendas. Él mismo reside junto con su esposa en una de ellas, disfrutando de un derecho de usufructo vitalicio. Otra vivienda está ocupada por su hermana, que se mudó a la casa en su momento para cuidar de su madre; en la tercera, viven los suegros; y, en la cuarta, vive su hijo, actual propietario de la explotación, junto con su hermano menor.

Al sur de la parcela residencial hay otra finca que es propiedad del agricultor. Este solicitó una licencia de obras para construir una vivienda allí para su hijo, pero la autoridad competente le denegó la solicitud. Por ello, interpuso una demanda por la vía judicial, para obtener la licencia de las obras.

El agricultor alegó que, según la normativa urbanística, el proyecto es admisible al ser para construir una vivienda para el sucesor de la finca, al argumentar que es necesario su permanencia permanente en los terrenos para proteger toda la maquinaria agrícola contra robos o incendios.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo desestimó la denuncia. Según la sentencia, la vivienda solicitada en el terreno no servía para la explotación agrícola, ya que en la finca ya había suficiente espacio habitable para garantizar la continuidad de la explotación a lo largo de varias generaciones.

¿Por qué el agricultor no podrá construir más viviendas en su terreno?

El Tribunal Administrativo añadió en su sentencia que el agricultor no podía alegar de buena fe que todas las viviendas estuvieran ocupadas, ya que “le había cedido la explotación a su hijo sabiendo que no habría una vivienda adecuada disponible para él. Al ceder viviendas a su hermana y a sus suegros, además, había privado a la finca de espacio habitable”.

Ante la anterior sentencia, el agricultor decidió reclamar, pero su recurso de apelación fue desestimado. Este había argumentado en su recurso que no había privado a su explotación agrícola de espacio habitable, sino que solo había cedido temporalmente ese espacio a miembros de la familia que lo necesitaban. En este sentido, defendió que se trataba de una prestación de solidaridad familiar habitual en la agricultura.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación sentenció que el Tribunal Administrativo había denegado “correctamente” la solicitud de concesión de la licencia de obras para construir esa quinta vivienda para su hijo, alegando que ya existía “suficiente espacio habitable en los terrenos de la explotación”.

“Al ceder espacio habitable para usos privilegiados en el exterior, el demandante ha creado una necesidad de vivienda que no existiría sin dichos usos”, concluye el fallo, confirmando que no puede obtener ninguna licencia de obras para la construcción de esa quinta vivienda.