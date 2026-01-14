Una empresa lanzó una vacante de empleo por contrato a término indefinido, ideal para los jóvenes de la capital. (Imagen: archivo).

El relevo generacional en el campo vuelve al centro de la agenda política. Con un sector envejecido y crecientes dificultades para incorporar nuevos productores, el Gobierno español anunció un paquete de medidas orientadas a facilitar el acceso a la tierra y reforzar las ayudas europeas para los jóvenes agricultores.

Durante un acto en San Fernando de Henares, el presidente Pedro Sánchez presentó una iniciativa que combina patrimonio estatal, reformas normativas y una estrategia de presión en Bruselas para asegurar una Política Agraria Común más ambiciosa en favor de quienes buscan iniciar su actividad en el sector primario.

El anuncio se produce en un contexto marcado por datos preocupantes: menos del 9% de los titulares de explotaciones tiene menos de 41 años, mientras que más del 40% supera los 65. La falta de relevo amenaza la continuidad productiva y el equilibrio territorial en amplias zonas rurales del país.

¿Cómo funcionará el acceso a tierras públicas para jóvenes agricultores?

El eje central del plan consiste en poner a disposición hasta 17.000 fincas rústicas propiedad del Estado para jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios.

Estas tierras se evaluarán según su aptitud agrícola y ganadera, con el objetivo de destinarlas a proyectos productivos que generen empleo y fijen población en el medio rural.

Las parcelas se canalizarán a través de una nueva plataforma digital denominada “Tierra Joven”, liderada por el Ministerio de Agricultura en coordinación con comunidades autónomas y otros organismos públicos.

El sistema ofrecerá información unificada sobre disponibilidad de tierras, financiación, normativa de transmisión y fiscalidad, con la intención de mejorar la transparencia del mercado.

Además, la iniciativa prevé integrar fincas procedentes de bancos de tierras autonómicos y locales que decidan adherirse. Una vez aprobada la futura ley de agricultura familiar, el Gobierno creará una oficina específica de información y transmisión de tierras, en línea con modelos ya existentes en otros países europeos.

¿Qué cambios plantea España en la Política Agraria Común para el relevo generacional?

En el plano europeo, Sánchez confirmó que España defenderá que al menos el 10% de los fondos de la PAC para el periodo 2028-2034 se destinen al relevo generacional, por encima del 6% propuesto inicialmente por la Comisión Europea.

El Ejecutivo considera que la incorporación de jóvenes debe convertirse en un eje estructural del próximo marco financiero comunitario.

El presidente también reclamó un presupuesto europeo más ambicioso, equivalente al 2% de la renta nacional bruta disponible de la UE, y alertó sobre el aislamiento de España en el Consejo Europeo frente a otros gobiernos que buscan reducir el gasto comunitario.

A nivel nacional, el ministro Luis Planas recordó que ya se reforzaron las ayudas de la PAC para jóvenes hasta los 200 millones de euros, junto con programas de formación, mejoras en el seguro agrario e inversiones en regadío.

Estas medidas se complementan con la hoja de ruta para el relevo generacional y la guía “Tierra firme”, diseñadas para orientar a quienes quieren iniciar su carrera en el sector agrario.

El desafío sigue abierto: aunque las explotaciones gestionadas por jóvenes muestran mayor renta y productividad, el acceso a la tierra, la financiación y la formación continúan como las principales barreras. El Gobierno apuesta a que este nuevo paquete de medidas marque un punto de inflexión para el futuro del campo español.