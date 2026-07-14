El cierre definitivo de una reconocida cadena del país dejó vacíos emblemáticos locales y marcó un cambio en el mapa del comercio minorista.

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El 31 de diciembre de 2024, Colsubsidio culminó con el desmonte total de su red de supermercados, una transición que marcó el cierre de una etapa relevante dentro del comercio minorista del país. Más de un centenar de establecimientos dejaron de operar, reflejando un cambio profundo en la manera en que la entidad orienta su labor.

De acuerdo con la entidad, la salida del negocio respondió a una evaluación detallada del comportamiento del comercio minorista, un sector que en los últimos años ha sido dominado por formatos de bajo costo con estructuras logísticas más sólidas y estrategias de expansión aceleradas. Estos cambios alteraron la forma en que se distribuyen los productos de primera necesidad en Colombia.

En varias localidades del país, los usuarios comenzaron a notar góndolas cada vez más vacías, un indicio evidente de que la operación comercial de estos puntos estaba llegando a su cierre definitivo.

Fin de la era de los supermercados Colsubsidio

Frente a este escenario, mantener la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la organización. Por ello, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su aporte puede generar un impacto más directo y valioso en las comunidades que atiende.

Según la organización, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector, donde la competencia creciente y la evolución de los hábitos de compra impulsaron a replantear modelos operativos, redirigir recursos y fortalecer áreas estratégicas consideradas esenciales para su misión social.

Colsubsidio cerró 104 supermercados en todo el país tras su decisión de retirarse del negocio minorista. Fuente: Shutterstock sutlafk

Qué pasó con el punto de Colsubsidio en la calle 26

El inmueble donde funcionaba el antiguo local —que también reúne las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez— se encuentra bajo administración directa de la entidad, según informó Pulzo.

Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba situado justo frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado dejó de operar, la droguería Colsubsidio continúa atendiendo al público desde una sede ubicada en la calle 26 con la carrera 24.

Qué funcionará en lugar del supermercado: Bloc Colsubsidio

En el espacio donde antes operaba el supermercado, Colsubsidio proyecta desarrollar un nuevo centro de bienestar llamado Bloc. Según informó el medio Portafolio en 2025, el complejo contará con áreas deportivas, zonas para niños, coworking y servicios de recreación por día.

Bloc cuenta con sedes en Bogotá y municipios cercanos como Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados pueden ingresar mediante una membresía mensual, cuyo valor oscila entre 62.400 y 122.300 pesos, o por acceso diario, entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría del usuario y el año de solicitud.

Colsubsidio cumplió 67 años en 2024, momento de su cierre, ya que fue fundada en 1957. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué servicios siguen funcionando en Colsubsidio y qué pasó con los trabajadores

A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio continúa ofreciendo otros servicios fundamentales, ya que la caja de compensación mantiene sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este sentido, la entidad informó que la decisión de retirar las tiendas responde a una estrategia para concentrar sus esfuerzos en las áreas relacionadas con su misión social.

En este sentido, de los cerca de 1600 empleados, unos 700 se quedaron sin empleo ya que se acogieron a un plan de retiro voluntario y otros fueron reubicados en diferentes áreas de Colsubsidio.