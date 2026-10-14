El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible convoca cada año ayudas para transportistas autónomos por carretera de edad avanzada que abandonen la actividad.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible convoca cada año ayudas para transportistas autónomos por carretera de edad avanzada que abandonen la actividad. La convocatoria de 2026 cuenta con un presupuesto de 9,6 millones de euros, y el plazo para presentar la documentación necesaria para cobrar la subvención termina a las 23:59 del 19 de octubre de 2026.

La resolución de otorgamiento, firmada el 26 de agosto, se publicó en el BOE el 1 de septiembre e incluye la lista de beneficiarios. La ayuda se suma a otras medidas para el sector, como la jubilación anticipada para conductores profesionales que prepara el Gobierno.

Quiénes pueden recibir la ayuda al abandono del transporte por carretera

La ayuda está dirigida a transportistas autónomos de al menos 63 años. Quienes tengan reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez pueden acceder sin cumplir el requisito de edad.

Según las bases reguladoras (Orden FOM/3218/2009), el solicitante debe haber sido titular de una autorización de transporte público durante los últimos diez años y haber estado dado de alta en el RETA en ese periodo, además de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. A cambio, se compromete a renunciar a sus autorizaciones y no volver a ejercer la actividad.

La ayuda está dirigida a transportistas autónomos de al menos 63 años. Shutterstock

Cuánto se cobra y cómo se reparten los fondos

Las solicitudes compiten por un presupuesto limitado y la edad da prioridad: a mayor edad, mayor puntuación. En la resolución de 2026, todos los beneficiarios recibieron la cuantía correspondiente a la renuncia a la autorización. Ninguno reunió las condiciones de la modalidad adicional, que se calcula por cada semestre que falta para cumplir 65 años. En convocatorias anteriores, la cuantía por autorización fue de 30.000 euros.

Parte de las solicitudes quedaron fuera por agotamiento del crédito y otras por no cumplir los requisitos. Quienes no estén de acuerdo pueden presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el de dos meses, contados desde el 1 de septiembre. El sector también cuenta con otras ayudas al transporte