Un equipo de investigadores ha logrado un descubrimiento clave para entender la evolución de los mamíferos: el primer huevo fósil de un antepasado directo, datado en unos 250 millones de años. Se trata del huevo de una cría de Lystrosaurus, un resistente herbívoro que habitó la Tierra tras uno de los periodos más extremos de su historia. El hallazgo no solo aporta una prueba directa de cómo se reproducían estos antiguos organismos, sino que también abre una ventana única a su capacidad de adaptación y supervivencia en condiciones ambientales extremas. El estudio, publicado en PLOS ONE, revela detalles inéditos sobre la biología y el desarrollo de estos animales en un contexto marcado por la devastación global. El descubrimiento consiste en un huevo fósil que contiene un embrión perfectamente conservado de una cría de Lystrosaurus. Este fósil representa la primera evidencia directa de que los antepasados de los mamíferos ponían huevos, resolviendo así una incógnita histórica sobre los orígenes de la reproducción mamífera. Según explicó Julian Benoit, investigador de la Universidad de Witwatersrand, este hallazgo permite comprender mejor cómo evolucionaron las estrategias reproductivas que, millones de años después, darían lugar a los mamíferos modernos. El fósil fue descubierto en 2008, con el embrión en su interior en una posición acurrucada. Sin embargo, durante años no fue posible confirmar los detalles de su contenido debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Recientemente, el huevo fue analizado con tecnología avanzada en el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón, lo que permitió observar con precisión estructuras óseas diminutas y extremadamente frágiles. Este avance fue clave para confirmar que el embrión había muerto dentro del huevo y estudiar su desarrollo. Los investigadores también sugieren que estos huevos tenían cáscara blanda, una característica que rara vez se conserva en el registro fósil, lo que convierte este descubrimiento en un caso excepcional. El estudio indica que el Lystrosaurus ponía huevos relativamente grandes en comparación con su tamaño corporal. Este rasgo sugiere que los embriones contaban con suficientes nutrientes para desarrollarse sin necesidad de cuidados parentales tras la eclosión, lo que implica que este animal no producía leche, a diferencia de los mamíferos actuales. Además, los huevos grandes ofrecían ventajas adaptativas, como una mayor resistencia a la desecación, algo fundamental en un entorno hostil marcado por altas temperaturas y sequías prolongadas. Las crías, probablemente precoces, nacían en una etapa avanzada de desarrollo, lo que les permitía alimentarse por sí mismas, evitar depredadores y alcanzar rápidamente la madurez reproductiva. Estas características fueron claves para la supervivencia del Lystrosaurus durante la extinción masiva del Pérmico-Triásico, el evento más devastador en la historia del planeta ocurrido hace unos 252 millones de años. En ese contexto extremo, este animal no solo sobrevivió, sino que prosperó. Para los científicos, este hallazgo tiene además implicancias actuales: comprender cómo especies del pasado enfrentaron crisis ambientales globales ayuda a anticipar cómo podrían responder los organismos modernos ante el cambio climático y la crisis ecológica, convirtiendo este descubrimiento en una referencia clave tanto para la paleontología como para los desafíos contemporáneos de biodiversidad.