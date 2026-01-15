La oferta de Lidl que vende una freidora de aire por menos de 12 euros ha generado largas filas en tiendas de España y reaviva el interés por estos pequeños electrodomésticos.

Las cadenas de supermercados han ido ampliando su oferta de productos no alimentarios hasta incluir electrodomésticos y pequeños aparatos de cocina. Esto ha llevado a que muchos clientes planifiquen visitas específicas en función de las promociones semanales, especialmente cuando el precio rompe con lo que se ve de forma habitual en el mercado.

En Lidl, una de estas ofertas ha captado la atención de consumidores por su combinación de bajo coste y utilidad. Se trata de una freidora de aire compacta que se ha convertido en protagonista de largas filas en distintos puntos de venta.

El modelo compacto de Salter se posiciona como una opción económica para cocinas pequeñas y usos cotidianos. Lidl

Qué ofrece la freidora de aire económica de Lidl

La Freidora de aire Salter, disponible en Lidl, es una opción pensada para quienes buscan cocinar sin aceite añadido y con un diseño compacto ideal para cocinas pequeñas. Con 2 litros de capacidad y 1000 W de potencia, este modelo permite preparar comidas crujientes con menos grasa y un manejo sencillo.

Este tipo de electrodomésticos han ganado popularidad porque su sistema de circulación de aire caliente ofrece resultados similares a los de la fritura tradicional con una fracción de aceite.

El modelo económico que ofrece Lidl cuente con controles básicos de temperatura y temporizador, adecuados para recetas simples como patatas o verduras, sin funciones adicionales que encarezcan el producto.

Si bien tiene un precio habitual de 38,99 euros, Lidl la está ofreciendo con un descuento del 70%, dejando su coste en 11,99 euros. Esto la diferencia de otras freidoras de aire que suelen costar mucho más, incluso en promoción.

Expertos en pequeños electrodomésticos señalan que, aunque estos modelos compactos tienen limitaciones de espacio, cumplen bien con las funciones esenciales para quienes cocinan porciones reducidas o buscan cocinar más sano sin complicaciones técnicas.

Ese equilibrio entre precio y funcionalidad explica por qué una oferta así ha generado tanto interés entre los compradores.

Por qué los clientes de Lidl están enamorados con esta oferta

Este tipo de ofertas en supermercados como Lidl suelen tener un stock limitado y fechas concretas de disponibilidad, lo que incentiva la visita presencial de los clientes interesados. Muchos consumidores consultan el folleto semanal o la app de la cadena antes de acudir a las tiendas a primera hora para asegurarse de hacerse con las unidades disponibles.

Esta dinámica puede generar colas o mayor afluencia en determinados momentos del día, especialmente cuando se trata de productos que combinan utilidad práctica y bajo precio.

En el caso de la freidora de aire económica, su atractivo radica en que permite introducirse al mundo de la cocina sin aceite con una inversión mínima, un factor que ha impulsado a clientes habituales y nuevos a buscarla en las estanterías.

Además, la expectación puede aumentar cuando promociones similares han tenido buena recepción en el pasado, reforzando la percepción de que “una buena oferta no se puede dejar pasar”. Esto contribuye a que incluso personas que no buscaban inicialmente un electrodoméstico específico terminen acudiendo a las tiendas para comprobar si aún queda stock.

Otras ofertas de Lidl para aprovechar

Lidl no solo ha causado expectación con la freidora de aire, sino que también ha incluido en su oferta periódica otros electrodomésticos de cocina a precios competitivos. Un ejemplo reciente es la raclette grill con parrilla de 350 W, un aparato diseñado para cocinar quesos, carnes y verduras de forma sencilla en reuniones o cenas informales.

La raclette grill combina una superficie de parrilla con pequeños compartimentos para fundir queso de forma individual, una característica que la ha convertido en un artículo popular en temporadas frías o en momentos de ocio en casa. Con 350 W de potencia, se presenta como una opción compacta y fácil de usar para quienes desean un aparato versátil sin invertir grandes sumas.

Las promociones de electrodomésticos a bajo precio suelen concentrar una mayor afluencia de compradores en los supermercados Lidl.

Este tipo de productos suelen atraer a compradores que buscan mejorar su experiencia culinaria en casa sin renunciar a la practicidad ni a un precio accesible, lo que refuerza la estrategia de la cadena de supermercados de incluir artículos de hogar y cocina entre sus promociones habituales.