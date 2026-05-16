Con la intención de optimizar el tráfico en los centros de las ciudades a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en toda España, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido un sistema para clasificar los coches según su nivel de contaminación. Estas áreas especiales tienen el propósito principal de mejorar la calidad del aire. En ese sentido, la clasificación medioambiental actual se basa en criterios como el tipo de propulsión, la antigüedad del vehículo o el cumplimiento de determinadas normativas Euro. Las categorías han experimentado transformaciones y revisiones a lo largo de los años. En la actualidad, estos distintivos pueden clasificarse de la siguiente manera: Las últimas modificaciones implicarán que numerosos vehículos que actualmente poseen la etiqueta C pasarán a tener la B, mientras que algunos de estos últimos, que cuentan con un distintivo amarillo, podrían incluso perder la etiqueta por no cumplir con los criterios mínimos de emisiones contaminantes a partir de 2026. Se prevé que la nueva clasificación medioambiental de la DGT se implemente a lo largo de 2026, aunque aún no se dispone de un calendario oficial definido ni de criterios acordados de manera definitiva. De esta manera, la consulta de la etiqueta asignada se continuaría realizando mediante el Registro de Vehículos de la DGT. En caso de modificación, los propietarios podrán solicitar el nuevo distintivo en Correos y otros puntos autorizados. Algunas ciudades, como Estepona en Málaga, Madrid en su ZBE de Distrito Centro o Getafe, han implementado la prohibición de acceso a sus Zonas de Bajas Emisiones para los vehículos con etiqueta B de la DGT. A estas limitaciones se añadirán otras importantes ciudades en los próximos meses, como Palma de Mallorca, Málaga, San Sebastián, Reus, Santander, Huelva, Las Palmas, Valladolid, entre otras localidades que se encuentran obligadas a establecer nuevas ZBE en virtud de sus términos municipales.