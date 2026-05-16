Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con eventos inesperados. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que depara a tu signo hoy, sábado 16 de mayo? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Tu salud mejorará notablemente, ya que ese consejo profesional o un tratamiento reciente te resultará muy eficaz. Además, en el ámbito familiar, probablemente debas pedir un favor a un hermano u otro pariente; se lo pensarán antes de darte una respuesta. Leo, hoy en el trabajo te notarás con más vitalidad gracias a ese consejo profesional o ese tratamiento nuevo que ya funciona; rendirás mejor. Podrías pedir un favor a un hermano u otro familiar que afecte tus horarios; se tomarán su tiempo en responder, así que ajusta márgenes. Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos. Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas. Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso. Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Sigue al pie de la letra el consejo profesional o tratamiento y cuida tu energía. Pide ayuda a ese hermano o familiar con claridad y gratitud. Practica la paciencia mientras esperas su respuesta y no te lo tomes como algo personal.