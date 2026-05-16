Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que el destino depara a tu signo hoy, sábado 16 de mayo? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. Hoy vas a llamar la atención en el trabajo por la claridad con la que planteas tus objetivos. Esa habilidad podría abrirte la puerta a un ascenso en el corto o mediano plazo. La duda es si realmente lo deseas o si prefieres mantenerte donde estás. Seguridad y dominio frente a lo nuevo: ahí reside el dilema. Tauro, hoy sorprenderás en el trabajo al exponer con claridad tus metas; esa habilidad podría acercarte un ascenso a corto o medio plazo. Antes de dar el salto, pregúntate si realmente lo quieres o prefieres la comodidad y el control de lo conocido: ahí está la cuestión. Hoy, Tauro, el amor fluye si muestras paciencia y calidez; un gesto simple puede abrir una puerta. Evita la prisa y verás respuestas claras. Tu mejor compatibilidad hoy es con Virgo, cuyo enfoque práctico y estable armoniza con tu ritmo; juntos crean seguridad y confianza. Tauro es práctico, paciente y constante; valora la estabilidad y el confort. Su determinación le permite alcanzar metas con pasos firmes y realistas. Puede ser terco y posesivo, pero también leal y afectuoso con quienes ama. Disfruta de los placeres sensoriales y aprecia la belleza y la seguridad. No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que dispongas de un día maravilloso. Como buen Tauro, aclara y comunica tus metas con serenidad y firmeza hoy. Decide si quieres el reto del ascenso o la comodidad actual, sin autoengañarte. Evalúa riesgos y da un paso práctico hacia la opción elegida, cuidando tu estabilidad.