Este sábado, 16 de mayo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,53 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,74 euros y el diésel ronda los 1,66 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-1.33% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -1.7%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 16 de mayo de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este sábado: En España, la gasolina 95 es un carburante sin plomo con un índice de 95 octanos (RON) y suele ser la elección habitual para la mayoría de vehículos. Ofrece un buen desempeño, contribuye a prevenir la detonación del motor y, por lo general, es más económica que la 98. La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección. En España, los combustibles más comunes son la gasolina (95 y 98) y el diésel, disponibles en la mayoría de estaciones. También se usan combustibles gaseosos como el GLP (autogás) y el gas natural vehicular (GNC y, en transporte pesado, GNL), que ofrecen menor coste por kilómetro y menos emisiones locales. Además, crecen las alternativas de bajas o cero emisiones: la electricidad (vehículos eléctricos a batería e híbridos enchufables) y el hidrógeno para pilas de combustible. También se incorporan biocombustibles y combustibles sintéticos en mezclas (E5/E10, B7/B10, HVO), con disponibilidad variable según la zona y la estación de servicio.