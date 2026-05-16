Hoy sábado 16 de mayo los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. ¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos. Hoy te conviene revisar tus prioridades con calma y seriedad. Puede que debas anteponer lo personal a lo profesional y moderar el impulso de ir demasiado lejos por pura ambición. En el trabajo, Libra, te irá mejor si haces una pausa y ordenas tus prioridades con seriedad. Evita asumir más de lo necesario. Quizá debas poner lo personal por delante y marcar límites claros. Al moderar la ambición, mantendrás el equilibrio y resultados estables. Libra, hoy el amor fluye con ligereza; una charla honesta limpia malentendidos. Muestra tu encanto sin forzar nada. Compatibilidad destacada con Géminis: comparten aire y curiosidad; la conversación enciende la chispa hoy. Libra es diplomático y sociable; busca el equilibrio y la armonía en todo. Valora la justicia y tiene un trato amable que une a las personas. A veces duda al elegir porque ve todos los puntos de vista. Ama la belleza y actúa como mediador para mantener la paz. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso. Tómate un respiro y revisa tus prioridades con calma y seriedad. Da hoy prioridad a lo personal sin culpa y ajusta tu agenda profesional en consecuencia. Modera la ambición y evita forzarte; avanza con equilibrio, Libra.