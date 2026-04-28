El sistema educativo español enfrenta un nuevo escenario de conflictividad tras la confirmación de un ciclo de huelgas docentes que se extenderá durante los meses de mayo y junio. La medida, que ya genera preocupación en familias y autoridades, amenaza con alterar el normal desarrollo del calendario escolar. Según confirmó el diario El Español, los principales gremios del sector avanzarán con un plan de lucha que incluye paros generales, protestas territoriales y movilizaciones. La decisión profundiza un conflicto que ya había mostrado señales de escalada en marzo, con jornadas de alto acatamiento y fuerte impacto en las aulas. El origen de la disputa se encuentra en el rechazo de parte del sindicalismo docente al acuerdo firmado entre el Departament d’Educació y organizaciones como UGT y CCOO. Los gremios disidentes sostienen que el entendimiento no representa a la mayoría del sector y exigen su revisión inmediata. Las organizaciones convocantes —Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT y la Intersindical— cuestionan el contenido y la legitimidad del acuerdo vigente. Consideran que las condiciones pactadas no resuelven los problemas estructurales del sistema educativo, en especial en materia de carga laboral, estabilidad y recursos. Desde los sindicatos, la crítica apunta también a la falta de diálogo por parte de las autoridades. Denuncian que el Departament mantiene una postura inflexible y que no habilita instancias reales de negociación. En ese marco, la huelga aparece como una herramienta de presión para forzar una reapertura de las conversaciones. El conflicto no solo refleja diferencias técnicas sobre condiciones laborales, sino también una disputa política sobre la representación sindical. Los gremios movilizados buscan reposicionarse frente a acuerdos que consideran cerrados sin consenso amplio. El plan de lucha contempla tres jornadas de paro general en todo el sistema educativo, a las que se suman doce días de huelgas territorializadas. Estas medidas se complementarán con acciones dentro de los centros educativos y protestas específicas en el nivel de 0 a 3 años. Las jornadas estarán acompañadas por movilizaciones en distintos puntos del territorio, con el objetivo de visibilizar el conflicto ante la opinión pública. Los sindicatos aspiran a generar presión social que obligue a las autoridades a modificar su posición. El impacto se proyecta directo sobre estudiantes y familias, que enfrentarán interrupciones en el dictado de clases y un calendario escolar fragmentado. Sin señales de acercamiento entre las partes, el escenario permanece abierto y no se descarta una profundización del conflicto en las próximas semanas.