El 17 de mayo se celebran las elecciones al Parlamento de Andalucía, y una de las dudas más frecuentes entre los votantes es si pueden acudir a las urnas con documentación caducada o sin el DNI a mano. Con las citas para renovar el documento nacional de identidad acumulando semanas de espera, conviene saber exactamente qué margen permite la ley antes del día de las elecciones. Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, con más de 6 millones de electores que podrán renovar a sus 109 representantes en el parlamento autonómico. Cualquier duda sobre la documentación necesaria puede resolverse antes de llegar a la mesa electoral. Sí. La normativa electoral permite votar sin el DNI de forma explícita y así lo ha acordado la Junta Electoral Central. El objetivo del documento en la mesa electoral es acreditar la identidad del votante, no su situación administrativa actual. Mientras la fotografía sea reconocible y los datos coincidan con el censo electoral, los miembros de la mesa deben permitir la participación. Lo que no se acepta bajo ningún concepto es una fotocopia: el documento tiene que ser siempre el original. Si no se tiene el DNI disponible, la ley contempla otras opciones con fotografía igualmente válidas. El carné de conducir es totalmente válido, incluso si está caducado. El pasaporte también sirve como documento identificativo oficial. Y para los ciudadanos extranjeros con derecho a voto, la tarjeta de identidad de extranjero cumple la misma función. Lo importante en todos los casos es que sea el documento original, no una copia ni un resguardo de renovación. Si el DNI se ha extraviado o robado días antes del 17 de mayo, la situación se complica. En ese caso, la única alternativa es presentar el pasaporte o el carné de conducir. Si tampoco se dispone de ninguno, habrá que acudir a una comisaría de Policía Nacional para tramitar un DNI de urgencia, presentando la denuncia de extravío o robo. La Junta Electoral Central ha suspendido el uso de la versión digital del DNI a través de la aplicación miDNI en las elecciones andaluzas, a petición del PP, hasta que se garantice que el control de la verificación de identidad de los electores es suficientemente seguro. Por tanto, aunque la app funcione con normalidad en otros contextos, no será válida el día de las elecciones. Es necesario llevar el documento físico. La recomendación más básica es comprobar con antelación que se dispone de alguno de los documentos válidos: DNI, pasaporte o carné de conducir, aunque no estén en vigor. También conviene verificar a qué colegio electoral corresponde acudir a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística o con la tarjeta censal que envía la Oficina del Censo Electoral al domicilio. Si los datos han cambiado recientemente y no se reflejan en el censo, es posible que no se pueda votar en el colegio habitual.